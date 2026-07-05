El federaense Agustín Navarro ganó en Paysandú y se quedó con la cuarta fecha del Campeonato de Invierno «Vale Todo»

La competencia, desarrollada sobre un circuito de ruta en la Avenida Dr. Roldán, reunió a destacados exponentes de la región y tuvo un nivel de competencia muy exigente.

Navarro cruzó la meta en el primer lugar, consolidando una brillante actuación y dejando en el segundo puesto al reconocido ciclista de Colón, Catriel Soto, uno de los referentes del ciclismo argentino. El podio fue completado por el sanducero Lucas Piano.

La clasificación de los cinco mejores quedó conformada de la siguiente manera:

Agustín Navarro (Federación, Entre Ríos)

Catriel Soto (Colón, Entre Ríos)

Lucas Piano (Paysandú)

Matías Gómez (Paysandú)

Luis Puentes

La prueba comenzó a las 13:30 horas y correspondió a la cuarta fecha del tradicional certamen invernal «Vale Todo», una competencia que convoca a ciclistas de Uruguay y de distintas localidades de Entre Ríos, consolidándose como uno de los campeonatos regionales más importantes de la temporada.

Con este triunfo, Agustín Navarro ratifica su gran presente deportivo y vuelve a dejar en lo más alto el nombre de Federación, imponiéndose ante un pelotón de gran jerarquía y sumando una nueva victoria para el ciclismo entrerriano.

Redaccion de 7Paginas