El federaense Ángel «Pepo» Saucedo jugará en Estudiantes de La Plata Senior para disputar el Torneo Clausura de AFA

El experimentado futbolista se incorpora al plantel dirigido por Maximiliano Benítez, quien ya podrá contar con el jugador federaense para afrontar un certamen considerado como el más competitivo del fútbol senior argentino.

El Torneo Clausura reúne a algunos de los clubes más importantes del país y se disputa bajo el sistema de todos contra todos, con un calendario de 17 fechas. Entre los participantes se encuentran instituciones históricas como River Plate, San Lorenzo, Independiente, Racing Club, Vélez Sarsfield, además de otros equipos de gran tradición del fútbol argentino.

Estudiantes de La Plata llega a esta temporada con grandes expectativas, luego de una destacada campaña en 2025, en la que finalizó tercero y quedó a un paso de la final tras caer por penales frente a Tigre en las semifinales.

La incorporación de Saucedo representa un importante refuerzo para el conjunto platense, que buscará pelear nuevamente por el título en un torneo que reúne a exfutbolistas y jugadores de amplia trayectoria.

Para el deportista oriundo de Federación, este nuevo desafío significa la posibilidad de continuar compitiendo al más alto nivel dentro del fútbol senior nacional, llevando una vez más el nombre de su ciudad a un escenario de relevancia dentro de la Liga Senior de AFA.

Redaccion de 7Paginas