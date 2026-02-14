El fenómeno therian también se vive en Concordia: convocan al primer encuentro en Plaza 25 de Mayo

Según la información a la que accedió 7Paginas, la convocatoria fue impulsada por un grupo de adolescentes y jóvenes a través de redes sociales, con el objetivo de reunirse de manera pacífica, compartir experiencias y pasar un momento de intercambio en el principal espacio público de la ciudad.

El fenómeno, que ya tuvo encuentros similares en otras ciudades argentinas, suele reunir a jóvenes que utilizan máscaras, colas u otros accesorios vinculados al animal con el que se identifican, como forma de expresión simbólica de su identidad.

¿Qué son los therians?

El término “therian” proviene de therianthropy y se utiliza para describir a personas que sienten una identificación profunda y persistente con un animal. A diferencia del fenómeno “furry”, más relacionado con lo artístico, lo estético o lo lúdico, quienes se reconocen como therians sostienen que su vivencia es identitaria.

Dentro del propio colectivo existen distintos matices. Algunas personas describen los llamados “shifts”, es decir, cambios en la percepción o estados en los que se sienten más conectados con su identidad animal. Otros lo experimentan de forma interna, sin manifestaciones externas visibles.

La mayoría de quienes participan en estos espacios aclaran que no consideran ser literalmente animales ni buscan un reconocimiento legal en ese sentido, sino que solicitan respeto hacia una vivencia que describen como psicológica, espiritual o simbólica.

Con la convocatoria prevista para este sábado, Concordia se suma así a una tendencia juvenil que combina identidad, redes sociales y espacios públicos como punto de encuentro y expresión.