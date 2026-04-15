El fin de semana, se juegan los pendientes

Además, la Liga había programado otro gran partido entre La Bianca vs. Nebel para este miércoles en el Estadio, pero el mismo ha sido suspendido por las malas condiciones climáticas que existen en la ciudad y con pronóstico de continuar al menos hasta el jueves.

Lo cierto es que el fin de semana, tanto la A como la B se pondrán al día y ya en el próximo se programará directamente la sexta fecha.

En la A hay partidazos realmente y le servirá a los contendientes para tratar de sumar de a tres y prenderse de lleno en la lucha de arriba.

La programación que emitió la Liga es la siguiente:

1ª DIVISIÓN A

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

Estadio Ciudad de Concordia

20.30hs: La Bianca vs Nebel. SUSPENDIDO.

DOMINGO 19 DE ABRIL

Cancha de Santa María

14.30hs: Constitución vs. Comunicaciones.

En Villa Adela

14.30hs: San Lorenzo vs. Salto Grande.

Previamente juegan 11.00 en Sub 17 y 12.30 en Reserva.

Cancha de Libertad

14.30hs: Libertad vs. Colegiales.

Previamente juegan 11 y 12.30 en Sub 17 y Reserva respectivamente.

PRIMERA DIVISIÓN B

SABADO 18 DE ABRIL

Estadio Ciudad de Concordia

16.15hs: Athletic Club vs. San Martín.

Cancha de Sarmiento

16.15hs: Sarmiento vs. Unión.

Previamente juegan 12.45 en Sub 17 y 14.15 en Reserva.

Cancha de La Bianca

16.15hs: Las Heras vs. Rosch.

Previamente juegan 12.45 en Sub 17 y 14.15 en Reserva.

Cancha de Zorraquín

14.30hs: Ancel vs. El Olimpo.

En la imagen, San Lorenzo que será local enfrentando a Salto Grande. Foto: Liga Concordiense de Fútbol.

Por Edgardo Perafan