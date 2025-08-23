El fiscal de Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Edgardo Kueider y podría ser enviado a la Argentina

El pronunciamiento del Ministerio Público será elevado ahora al juez Rolando Duarte, titular del Juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción, quien deberá resolver si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, la pareja quedará en condiciones de ser trasladada a nuestro país.

La solicitud de deportación fue realizada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una investigación por lavado de activos y presunto cobro de coimas vinculadas a contratos con la empresa de seguridad privada Securitas.

Las sospechas sobre Kueider

El nombre del exsenador apareció mencionado como “Cuaider” en un mensaje hallado en el celular de Claudio Tortul, empresario de Paraná y vecino de Kueider en un lujoso edificio de la capital entrerriana. La causa principal se originó tras una denuncia de la empresa Securitas, que en una auditoría interna detectó pagos irregulares de gerentes para asegurarse contratos con organismos públicos, entre ellos Enersa, la distribuidora estatal de energía en Entre Ríos.

Según el dictamen fiscal, el pedido de Arroyo Salgado cumplió con todos los requisitos exigidos por el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Se trata del cuarto requerimiento de este tipo que realiza la magistrada, luego de que los tres anteriores fueran rechazados.

Otra causa en Paraguay

Antes de que se concrete la extradición, Kueider y Guinsel deberán enfrentar en Paraguay un juicio por contrabando en grado de tentativa, tras haber intentado ingresar con más de 200.000 dólares en diciembre de 2024. Esa causa, que fue elevada a juicio el 31 de julio por el juez Humberto Otazú, prevé una pena máxima de dos años y medio de prisión.

Actualmente, ambos cumplen arresto domiciliario en un dúplex del barrio San Vicente de Asunción, bajo control de tobillera electrónica, medida ordenada por el juez Duarte a fines de julio, luego de que se negaran a un proceso simplificado de extradición.

Advertencia a la Argentina

El fiscal Doldán Bauer también advirtió que, en caso de concretarse el traslado, Kueider y Guinsel no podrán ser juzgados en Argentina por delitos distintos a los que motivaron el pedido de extradición, salvo autorización expresa de la justicia paraguaya.

La definición final quedará ahora en manos del juez Duarte, en una causa que mantiene en vilo a la política entrerriana y que podría tener un desenlace clave en las próximas semanas.

