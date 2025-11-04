El flamenco y el folklore se fusionan en Concordia con “Pura Sangre”

La propuesta está encabezada por Anahí Ortega y Baldomero Cadiz, dos reconocidos exponentes del arte flamenco en la región, quienes ofrecerán una puesta de danza, música y emoción junto a destacados músicos, cantaores, coros y agrupaciones folklóricas.

“Pura Sangre es una celebración del mestizaje, de la raíz y de la fuerza que nace cuando se cruzan dos tradiciones que laten con el mismo pulso”, expresó Anahí Ortega en la previa del espectáculo.

Segun lo anticipado a 7Paginas, el evento contará con la participación de Baldomero Cadiz (cante y guitarra), Boy Cadiz (cante y percusión), Ana Cortes (cante), Nico Cantero (guitarra) y la Compañía Flamenca de Anahí Ortega.

Además, se sumarán como invitados especiales:

Ballet Flamenco de Ludmila Giacoboni (San José, Entre Ríos)

Ballet Folklórico Danzas de mi Tierra

Walter Laborda

Ballet Folklórico La Flor del Irupé

Coro Tahil Mapu

Estudio de Danzas Raquel Verbauvede (Villa Adela, Concordia)

“El flamenco tiene la fuerza de la sangre; el folklore, la profundidad de la tierra. En ese cruce encontramos una verdad compartida”, señaló Baldomero Cadiz, anticipando el espíritu de la propuesta.

“Pura Sangre” promete una noche intensa, donde la música en vivo, el baile y las voces corales se entrelazarán en un espectáculo visualmente imponente y emocionalmente conmovedor.

Organizan y presentan: Estudio de Danzas Raquel Verbauvede, Teatro Odeón, Coro Tahil Mapu, Instituto de Danza Ludmila Giacoboni y Ballet Folklórico Danzas de mi Tierra junto a La Flor del Irupé.

Las entradas ya se encuentran disponibles en boletería del Teatro Gran Odeón.