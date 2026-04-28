El Fogón Entrerriano llega este sábado a Villa del Rosario

Durante la noche se presentarán el Taller Municipal de Folclore de Villa del Rosario, Taller Municipal de Folclore de Chajarí, Ariel, el entrerriano y su conjunto y Grupo Centella.

También se anuncia una feria de emprendedores locales y servicio de cantina. Se invita a toda la comunidad a participar.

Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de ciclos, encuentros y convocatorias que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia, con una mirada federal y el objetivo de ampliar circuitos y promover el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia.