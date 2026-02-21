El Frente Entrerriano Federal se pronunció en contra de la reforma de la Constitución Provincial

Según lo informado a 7Paginas, la convocatoria fue encabezada por el presidente partidario, Nicolás Parera Deniz; los vicepresidentes Florencia Bustia y Daniel Cedro; y el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo. Entre los puntos abordados se destacaron la situación salarial en la provincia, la organización interna del espacio y el rechazo a una eventual reforma de la Constitución Provincial.

Aumento en negro: “una propuesta inaceptable”

Durante el encuentro, los dirigentes calificaron como inaceptable el aumento salarial acordado por el Gobierno Provincial y el gremio mayoritario bajo la modalidad no remunerativa ni bonificable.

Desde el espacio sostuvieron que otorgar incrementos en esas condiciones equivale, en los hechos, a un aumento “en negro”, ya que no impacta en el cálculo del aguinaldo, las jubilaciones, la antigüedad ni otros derechos laborales adquiridos.

Si bien reconocieron que puede representar un alivio coyuntural, remarcaron que gobernar implica brindar soluciones estructurales y previsibles, no parches transitorios. En ese sentido, exigieron que toda recomposición salarial sea otorgada en carácter remunerativo y bonificable, conforme a la legislación laboral vigente.

Jornada Programática para construir propuestas

En el marco del fortalecimiento partidario, Jorge Móndolo propuso la realización de una Jornada Programática que convocará a ex funcionarios, técnicos y militantes del espacio.

La iniciativa busca elaborar propuestas concretas en áreas clave como salud, educación, economía, obra pública y seguridad, tanto a nivel provincial como municipal. Desde el Frente Entrerriano Federal señalaron que el objetivo es consolidar una alternativa de gobierno con sustento técnico y político para el conjunto de la sociedad entrerriana.

Rechazo a la reforma de la Constitución de 2008

El punto de mayor debate fue el rechazo unánime a cualquier intento de modificar la Constitución Provincial sancionada en 2008. El partido consideró que presentar una eventual reforma como una medida de ahorro fiscal constituye una premisa engañosa.

Argumentaron que la posible eliminación de una cámara legislativa no implicaría una reducción sustancial del gasto estructural, dado que el personal pertenece a planta permanente y continuaría dentro del Estado. En cambio, advirtieron que sí se vería afectada la capacidad del Poder Legislativo para ejercer su función de control y contrapeso frente a los demás poderes.

Recordaron además que la Constitución de 2008 fue fruto de una consulta popular y del consenso de todas las fuerzas representadas en la Convención Constituyente. Destacaron que incorporó órganos de control con autonomía funcional y rango constitucional, estándares en materia de transparencia, organización del Ministerio Público Fiscal, derechos colectivos y protección ambiental.

Desde el espacio señalaron también que la Carta Magna aún presenta aspectos pendientes de implementación, como la puesta en funcionamiento efectiva de la Defensoría del Pueblo, por lo que consideraron contradictorio plantear su modificación sin haber cumplido plenamente con su desarrollo.

Críticas a la práctica institucional

Durante la reunión, los referentes partidarios cuestionaron además decisiones recientes del Gobierno Provincial, al considerar que evidencian tensiones con el texto constitucional vigente. Mencionaron, entre otros puntos, el sostenimiento de un tributo sin ley formal que lo autorice y la alteración de la fecha establecida para la apertura de sesiones ordinarias.

Para el Frente Entrerriano Federal, estos antecedentes reflejan una relativización de la norma constitucional en la práctica, al tiempo que se impulsa su eventual reforma.

En sus conclusiones, el espacio sostuvo que Entre Ríos no necesita una modificación constitucional motivada por consignas coyunturales, sino instituciones sólidas, órganos de control con plena autonomía y una Constitución que garantice el equilibrio de poderes.