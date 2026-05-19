“El frío no espera”: Lidia Martínez impulsa una campaña solidaria para asistir a familias vulnerables de Concordia

La iniciativa, impulsada a través de “La Red de Lidia”, busca brindar una respuesta rápida a quienes atraviesan la temporada invernal sin los recursos necesarios para afrontar el frío. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad concordiense y apunta especialmente a ayudar a adultos mayores, familias humildes y personas en situación de calle.

“Invito a la comunidad a colaborar con quienes más lo necesitan. Cada abrigo, cada manta, hace la diferencia cuando el frío aprieta”, expresó Martínez al difundir la campaña solidaria.

Qué elementos se necesitan

Desde la organización detallaron que actualmente los elementos más urgentes son:

Camperas y ropa de invierno para niños y adultos

Frazadas y mantas

Calzado en buen estado

Las donaciones pueden ser nuevas o usadas, aunque se solicita que estén limpias y en condiciones para ser entregadas inmediatamente a quienes las necesiten.

Según indicaron, la prioridad es poder llegar a tiempo antes de que se intensifiquen las heladas típicas de julio y agosto.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente con Lidia Martínez al teléfono (0345) 156-263126 para coordinar la entrega de las donaciones.

También se encuentran habilitadas las redes sociales:

Instagram: @lidiaman_

Facebook: Lidia B. Martínez

Desde la organización remarcaron además la importancia de difundir la campaña para ampliar el alcance de la ayuda solidaria. “Sumate, tu abrazo es un abrigo”, es el mensaje que acompaña la convocatoria.

Una tarea solidaria sostenida en el tiempo

“La Red de Lidia” viene desarrollando desde hace años distintas acciones solidarias en Concordia, enfocadas principalmente en asistencia alimentaria, abrigo y acompañamiento social a sectores vulnerables.

En esta oportunidad, el foco está puesto en atender de manera inmediata las necesidades que genera el frío, en un contexto social complejo donde muchas familias no cuentan con recursos suficientes para calefaccionarse o acceder a ropa adecuada para el invierno.