El fuego consumió una vivienda en Villa del Rosario: salvaron a un niño que dormía en su interior

Cabe mencionar que una parte de la casa estaba construida con materiales convencionales, mientras que en el sector de atrás tenía ampliaciones de madera. La misma era habitada por una pareja y su hijo de 6 años de edad, quien debió ser rescatado por un familiar al momento del incendio, ya que se encontraba durmiendo en el interior de la construcción.

En el lugar trabajó personal policial y de bomberos voluntarios. También se hizo notar la solidaridad de los vecinos.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Pedro Cristaldo, contó que cuando se inició el fuego, el matrimonio estaba trabajando, mientras que el menor de edad se encontraba durmiendo solo en la vivienda y tuvo que ser rescatado por un familiar, que vive en otra unidad habitacional situada en el fondo de la propiedad, junto a una tercera construcción. Por su ubicación, a varios metros de la vivienda incendiada, éstas dos últimas no se vieron perjudicadas.

Cristaldo comentó que “el yerno del dueño de la casa vio que salía mucho humo y cuando ingresó a la misma el incendio ya había avanzado, pero afortunadamente alcanzó a sacar al chico”.

El foco ígneo habría sido originado por un cortocircuito.

La propietaria de la vivienda fue trasladada al hospital Santa Rosa, tras sufrir una descompensación debido a la situación vivida en el lugar.

Chajari al Dia