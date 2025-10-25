El fuerte temporal provocó cortes de energía y daños en el sistema eléctrico de Concordia

El fuerte temporal de lluvia y viento registrado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado 25 de octubre generó importantes inconvenientes en el sistema de distribución de energía eléctrica en la ciudad de Concordia, provocando la caída de postes, ramas y afectaciones en líneas de media tensión.

Desde la Cooperativa Eléctrica informaron que, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas y los riesgos asociados, el personal técnico se desplazó inmediatamente para detectar las averías y avanzar en las reparaciones necesarias.

Los eventos más significativos comenzaron a registrarse cerca de la medianoche:

00:01 hs del 25/10: se produjo el desenganche por cortocircuito de la línea de 132 kV que abastece la Estación Transformadora Río Uruguay (ETRU), en el momento de mayor intensidad del temporal. Tras una inspección visual de la línea, el servicio fue restituido a las 00:17, sin detectarse aún una causa específica. El hecho continúa bajo investigación.

23:47 hs del 24/10: se registró el desenganche por cortocircuito de la Salida 15 de Central 2, debido a la caída de una rama sobre la línea de Media Tensión frente al acceso a Colonia Roca, y dos postes caídos en la zona del Frigorífico La Paz. El servicio fue restablecido en su totalidad, excepto en el tramo donde se produjo la caída de los postes.

Desde esta misma línea se abastece el área de la Estación Yuquerí, que también sufrió daños por la caída de árboles y postes a la vera de la ruta provincial N°22.

23:56 hs: se produjo el desenganche de la salida 7 de Central 2, aunque el servicio fue restituido de manera normal en pocos minutos.

23:59 hs: el alimentador Cooperativa 3 sufrió un desenganche, afectando el suministro eléctrico en Barrio Golf y La Bianca. En este caso, la restitución se concretó en menos de dos horas.

Además, a las 5:35 de la mañana de este sábado se reportó un nuevo inconveniente en Colonia Ayuí, causado por la caída de un árbol sobre una línea de Media Tensión en un camino vecinal, al sur del ex Aserradero 9 de Julio.

La Cooperativa informó que los trabajos de reparación continúan durante toda la jornada, especialmente en aquellos sectores donde se registraron componentes de la red dañados.

Desde la cooperativa eléctrica Concordia destacaron a 7Paginas la rápida respuesta del personal técnico y pidieron a los vecinos precaución ante cables caídos o estructuras afectadas, comunicándose ante cualquier emergencia al número habitual de guardia.