El futbol de Concordia de luto: falleció Jonathan Mirol, el joven que había sufrido un grave accidente en el acceso a Calabacilla

Según se informó a 7Paginas, Mirol falleció alrededor de las 20 horas de este martes, tras varios días internado en la Unidad de Terapia Intensiva de adultos, donde se encontraba con asistencia respiratoria mecánica y en estado crítico.

El accidente

Cabe recordar que el siniestro se produjo cerca de las 4:25 de la madrugada del 7 de noviembre, cuando la camioneta Jeep Grand Cherokee conducida por Mirol intentaba incorporarse a la autovía Gervasio Artigas desde el acceso a Puerto Yeruá y fue violentamente embestida por un camión Mercedes-Benz, conducido por un hombre de 58 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Virrey Ceballos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Calabacilla, Bomberos Voluntarios, y personal de Seguridad y Prevención Vial, bajo las directivas del fiscal Dr. Tomás Tscherning, quien dispuso la extracción de sangre a ambos conductores para las pericias correspondientes.

Dolor en el Club San Lorenzo de Villa Adela

La noticia causó una gran conmoción en el Club Atlético Social y Deportivo San Lorenzo de Villa Adela, donde Jonathan Mirol se desempeñaba como director técnico de la categoría Sub-17 y profesor de la Primera División.

A través de un emotivo comunicado, la institución expresó su profundo pesar:

“Jona fue mucho más que un entrenador: fue un formador, un compañero y un amigo. Un apasionado por el fútbol y por nuestros colores, que dejó su huella en cada jugador, en cada entrenamiento y en cada rincón del club. Su compromiso, su alegría y su dedicación quedarán por siempre en la memoria de todos los que tuvimos la fortuna de compartir con él”.

El mensaje concluye con una despedida cargada de afecto, “Acompañamos con inmenso cariño a su familia, seres queridos y amigos en este doloroso momento. La familia azulgrana despide a un grande, a una persona de bien que siempre llevó el nombre de San Lorenzo con orgullo. Hasta siempre, Jona. Gracias por todo”.