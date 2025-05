«El gobernador debería gestionar para defender los intereses de los entrerrianos», sostuvo Luis Spil

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, Spil manifestó su preocupación por el estado de la obra de 166 viviendas que permitirían reubicar a las familias que aún viven en condiciones precarias, rodeadas de aserraderos y humo de quemaderos. “El panorama es tristísimo. El gobernador nos dijo lo mismo que Nación: estamos en crisis económica. Eso destruye las esperanzas de esas familias que tanto han esperado”, lamentó.

Una reunión con sabor amargo

Durante el encuentro entre funcionarios provinciales y municipales, se trataron diversos temas de gestión. Sin embargo, según relató Spil, la mayoría de los planteos no obtuvieron respuestas claras: “Fueron escuchados, pero casi sin respuestas. Lo que más se repitió fue que ‘estamos en crisis’”.

En materia de obras públicas, Spil detalló que solo hay una obra en ejecución con fondos nacionales que pasan por la provincia, y que se refiere a la construcción de un centro de cuidados CIC dentro del predio del polideportivo, y que permanece sin resolución. “Programas como el Ecoparque se dieron de baja, y el municipio debió hacerse cargo”, explicó.

También se abordó la crítica situación de la Ruta Nacional 14, fundamental para el turismo en Federación, y la Ruta 18, ambas de competencia nacional. Spil consideró que el gobernador debería “gestionar para defender los intereses de todos los entrerrianos”, ya que el mal estado de estas vías impacta negativamente en la ciudad.

Viviendas paralizadas y promesas incumplidas

El tema más delicado fue, sin duda, el de las 166 viviendas del ex emplazamiento, una obra iniciada en la gestión anterior y que actualmente se encuentra neutralizada. Spil recordó que el proyecto demandó más de dos años de trabajo junto a la CISU, y que su paralización representa una frustración enorme: “Uno le toma cariño al proyecto, y verlo así es doloroso”.

El financiamiento, que provenía de un fideicomiso alimentado por el Impuesto PAIS, quedó sin efecto por una resolución nacional. La obra, si bien tiene certificados pagos, posee redeterminaciones pendientes de pago, lo que impide avanzar o siquiera rescindir el contrato. “Estamos atados de manos. El municipio es comitente, pero los fondos venían de Nación”, explicó.

Spil señaló que, si bien el gobernador se comprometió a gestionar para saldar lo que falta y liberar al municipio del compromiso contractual, fue claro al afirmar que no hay recursos y que la obra pública está frenada por decisión nacional. “Es muy triste lo que planteó. No hay recursos, no hay obra pública. Y eso deja a las familias sin respuesta”, dijo con pesar.

El municipio, desbordado

El secretario también remarcó que el municipio se está haciendo cargo de áreas que deberían ser responsabilidad de Nación o Provincia, como salud primaria y asistencia alimentaria, debido a la caída de programas y el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos. “Hoy damos asistencia alimentaria a jubilados porque sus ingresos ya no alcanzan”, subrayó.

Además, denunció que el hospital no está brindando atención a pacientes con mutual, y que desde Provincia se les indicó que deben resolverlo de forma privada, lo cual también recae, en última instancia, sobre el municipio.

«Falta de empatía y espíritu de solución»

Spil criticó con dureza el tono general del encuentro con el gabinete provincial: “Sentimos una falta de empatía. La respuesta siempre fue la misma: ‘estamos en crisis’. Pero no hay ningún espíritu de solución”.

Para el funcionario, el paso fundamental es destrabar la situación contractual de la obra de las 166 viviendas, y luego buscar alternativas, como la autoconstrucción, para lo cual cuentan con el respaldo del intendente Ricardo Bravo. “Necesitamos avanzar. Hay muchas formas de hacerlo, pero el primer paso es destrabar”, insistió.

Finalmente, concluyó que el panorama actual es de profunda inacción: “La coparticipación está en baja, la matriz productiva está caída, los impuestos municipales no alcanzan. Y en esta reunión lo que sentimos fue ausencia total de compromiso para dar respuestas”.

“Cada vez que viene un gobernador, uno espera alguna solución. Esta vez, la percepción fue muy dura: nos fuimos con las manos vacías”, cerró Spil.

