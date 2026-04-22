El Gobierno adelanta las paritarias: convocan a todos los gremios

En un giro político que busca descomprimir el conflicto salarial en Entre Ríos, el Gobierno Provincial anunció la reapertura oficial de las mesas paritarias. La convocatoria alcanza tanto al sector educativo como a la administración pública central, tras un período marcado por incrementos otorgados por decreto y fuertes reclamos sindicales.

Agenda para el sector docente

La cita formal para discutir salarios con los maestros fue fijada para el 7 de mayo en la Secretaría de Trabajo. De la mesa participarán los cuatro gremios del sector: Agmer, Amet, Sadop y UDA.

La convocatoria llega luego de que el congreso de Agmer, sesionado recientemente en Colón, exigiera una propuesta «urgente» y «acorde a los criterios demandados». Cabe recordar que el último incremento se otorgó mediante el Decreto N° 500, luego de que los gremios rechazaran una oferta que consistía en sumas fijas de $60.000 para activos y $30.000 para pasivos, montos calificados por los sindicatos como «arbitrarios e insuficientes».

Además del salario, los docentes adelantaron que defenderán la Caja de Jubilaciones, rechazando cualquier reforma previsional que vulnere derechos conquistados.

Negociación con los estatales

Por su parte, los gremios de la administración pública, UPCN y ATE, fueron convocados para el miércoles 6 de mayo a las 15:00 hs, también en la Secretaría de Trabajo.

La paritaria estatal viene de un escenario dividido: el último acuerdo fue firmado únicamente por UPCN (que cuenta con mayoría en la mesa), mientras que ATE manifestó su desacuerdo. En aquel entonces, los aumentos vigentes desde febrero de 2026 incluyeron:

Sumas fijas: Un monto equivalente al 15,8% del sueldo de junio 2025, con un piso de $150.000 y un techo de $320.000.

Enfermería: Un mínimo de $160.000.

Ayuda Escolar: Un incremento del 50%.

Jubilados: Una suma fija de $75.000, reemplazando los $25.000 que se abonaban anteriormente.

El desafío de la nueva mesa

Desde el Gobierno indicaron que se realizará «el mayor esfuerzo» para que cualquier mejora lograda en estas nuevas reuniones pueda impactar a la brevedad en las liquidaciones.