El Gobierno confirmó un aumento del 3,5% y continuará trabajando en una mejora salarial

La definición se produjo luego de que no pudiera concretarse la reunión paritaria prevista para esta jornada debido a la ausencia de UPCN. Ante los plazos administrativos necesarios para liquidar los haberes, el Ejecutivo decidió comunicar la propuesta vigente y avanzar con su aplicación, aunque aclaró que la negociación no queda cerrada.

El incremento será liquidado de manera inmediata con el objetivo de evitar demoras en el cobro de los trabajadores provinciales.

Desde el Gobierno entrerriano señalaron que la discusión salarial se desarrolla en un contexto que requiere «responsabilidad y prudencia», teniendo en cuenta la evolución de la actividad económica, los ingresos tributarios y el escenario nacional.

«Entre Ríos no es una isla. Trabajamos para que cada propuesta sea responsable, sostenible y posible de cumplir», remarcaron desde el Ejecutivo.

La paritaria continuará abierta

El Gobierno sostuvo además que las paritarias permanecen abiertas desde el inicio de la gestión y que se mantiene el diálogo permanente con las organizaciones gremiales.

En ese sentido, adelantaron que durante los próximos días continuarán analizando las cuentas provinciales con el objetivo de retomar la negociación la semana próxima y evaluar las posibilidades de avanzar en una mejora salarial adicional.

De esta manera, el Ejecutivo provincial garantiza el pago del 3,5% remunerativo correspondiente a septiembre, mientras mantiene abierta la discusión con los sindicatos en búsqueda de nuevas mejoras dentro de las posibilidades financieras de la provincia.

La medida alcanza a los trabajadores estatales provinciales y se instrumentará sin esperar una definición final de la mesa paritaria.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas