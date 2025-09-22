El Gobierno confirmó un nuevo feriado y habrá un fin de semana extra largo en noviembre

A través del Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se modificó la Ley de Feriados Nacionales, permitiendo que aquellos que caen en sábado o domingo puedan ser trasladados al viernes o lunes siguiente. Esta nueva facultad, que recae en la Jefatura de Gabinete, ya se aplicó en octubre y ahora se extiende a noviembre.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó que la medida es “crucial para la industria turística” porque permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales en todo el país.

Feriado de noviembre: un fin de semana de cuatro días

Con esta reorganización del calendario, el cronograma quedará de la siguiente manera:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20.

De esta manera, los argentinos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, lo que abre la posibilidad de planificar escapadas y potenciar el turismo interno.

Cambios en la política de feriados

El decreto introduce una innovación respecto a la Ley 27.399, que hasta ahora no contemplaba reglas para los feriados trasladables que coincidían con fines de semana. Con esta nueva normativa, el Gobierno busca garantizar el espíritu de los feriados y brindar mayor previsibilidad en la planificación de la actividad turística.

La Jefatura de Gabinete será la autoridad encargada de definir en qué fecha específica se trasladarán los feriados, dentro de las alternativas disponibles.

Próximos feriados y fines de semana largos de 2025

El calendario nacional prevé otros descansos importantes en lo que resta del año:

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

