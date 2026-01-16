El Gobierno convoca a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

Según se informó oficialmente, la convocatoria se realizó a través de la Secretaría de Trabajo y la reunión tendrá lugar este viernes 16, a las 14 horas, en la sede del organismo provincial.

Desde la Secretaría de Trabajo se precisó que el encuentro tiene como finalidad exclusiva la oficialización del instructivo, dando inicio a la instancia formal del procedimiento administrativo correspondiente. En ese sentido, se aclaró que la audiencia no contempla la reapertura de otros temas vinculados a la discusión paritaria.

La convocatoria se enmarca en el proceso administrativo previsto para avanzar con las recategorizaciones del personal estatal, y apunta a brindar el marco formal necesario para su implementación dentro de la administración pública provincial.