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Martes 30 de junio de 2026
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El Gobierno convocó a docentes y estatales a una nueva mesa paritaria

En medio de las negociaciones salariales y del conflicto que mantiene el sector docente, el Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria que se desarrollará el próximo lunes 6 de julio.
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Redacción 7Paginas

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La convocatoria fue oficializada por el Ejecutivo provincial y se enmarca en la continuidad del diálogo institucional con los distintos sindicatos que representan a los trabajadores del Estado.

Dos reuniones el mismo día

El primer encuentro se realizará a las 14:30 horas y estará destinado a los gremios estatales. Participarán representantes de la

Unión del Personal Civil de la Nación y de la Asociación de Trabajadores del Estado

Más tarde, a las 17:00 horas, será el turno de la mesa paritaria docente, de la que formarán parte la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos , la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica , la Unión Docentes Argentinos y el Sindicato Argentino de Docentes Privados

Expectativa por la discusión salarial

La convocatoria se produce luego de semanas de tensión con el sector educativo, que viene reclamando una nueva propuesta salarial y cuestionando además el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial.

En el caso de los docentes, la reunión se realizará pocos días después de la nueva medida de fuerza anunciada por AGMER, que convocó a un paro provincial para este miércoles.

Diálogo abierto

Desde el Ejecutivo señalaron que los encuentros forman parte de la continuidad del diálogo institucional con los distintos sectores gremiales, en busca de avanzar en acuerdos vinculados a salarios y condiciones laborales.

La expectativa ahora estará puesta en si el Gobierno presenta una nueva oferta salarial que permita destrabar el conflicto y abrir una nueva etapa de negociación con estatales y docentes entrerrianos.