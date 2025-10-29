7PAGINAS

Miércoles 29 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Gobierno dará de baja a los titulares de la AUH que no cumplan con ciertos requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una actualización en los requisitos para mantener el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el mes de octubre. La medida forma parte de los controles impulsados por el Gobierno de Javier Milei, que busca garantizar que el beneficio llegue únicamente a quienes cumplen con los criterios establecidos.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Además, se confirmó un aumento del 1,88% en el monto mensual que perciben los beneficiarios, en línea con la inflación registrada en agosto.

Nuevas condiciones para mantener la AUH

Desde ANSES recordaron que los titulares de la AUH deben cumplir mes a mes con una serie de requisitos para conservar el beneficio. Uno de los puntos centrales es que los trabajadores informales no podrán superar en ingresos el equivalente a un salario mínimo, que en octubre se ubica en $322.000.

El organismo previsional detalló que las condiciones vigentes son las siguientes:

No percibir prestaciones contributivas o no contributivas, nacionales o provinciales.

Ser trabajador no registrado con ingresos inferiores al salario mínimo.

Ser monotributista social.

Ser empleada doméstica incorporada al régimen especial correspondiente.

Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia en el país.

Vivir en territorio argentino.

Tener hijos de hasta 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).

Contar con DNI vigente.

En caso de detectar incumplimientos, ANSES dará de baja el beneficio de manera automática, como parte del control permanente que realiza el organismo.

Monto actualizado de la AUH

Con la suba del 1,88%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo asciende a $117.229,14 por cada menor a cargo. Sin embargo, los beneficiarios cobran el 80% de ese total, es decir, $93.786,90 mensuales. El 20% restante se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar y los controles de salud correspondientes.

La ANSES reiteró la importancia de mantener la documentación al día y de cumplir con los requisitos exigidos, ya que quienes no lo hagan serán dados de baja del programa.

Redaccion de 7Paginas