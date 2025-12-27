El Gobierno de Entre Ríos aclaró que el 94% de los contratos temporales fueron renovados

A través del Decreto 3817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno, Emanuel Troncoso, se estableció la renovación de varios contratos temporarios con el Estado provincial.

El decreto excluye a unos 100 trabajadores y esto generó el rechazo de distintos gremios y organizaciones sociales.

Alarma de trabajadores no incluidos en un decreto que renueva contratos

ATE solicitó explicaciones al Gobierno provincial ante la baja de cientos de contratos

ATE Entre Ríos inicia un plan de lucha por tiempo indeterminado ante la no renovación de 100 contratos

El PJ Paraná criticó la cesantía de cien trabajadores que tenían contrato con el Estado provincial

Desde el Gobierno provincial salieron a explicar los criterios por los cuales algunos contratos, que vencen este 31 de diciembre, no fueron renovados.

“Ante versiones que generan preocupación e interpretaciones erróneas, resulta necesario brindar precisiones y contextualizar una decisión administrativa que responde a un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”, señalaron desde el Gobierno y aclararon que existen 1.700 agentes con contratos temporarios en el Estado, de los cuales el 94% tiene asegurado su continuidad. El Decreto 3817, que dispuso la renovación no contempla a “alrededor de 100 contratos”.

“En primer lugar, es importante aclarar que no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica”, expresaron.

“Del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, más del 94% de los contratos temporarios fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado”, precisaron.

En ese sentido, indicaron que se trató de “un proceso basado en criterios objetivos y descentralizados”. “La evaluación no fue automática ni generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de criterios claros, objetivos y previamente establecidos”, afirmaron, según publicaron Ahora y Página Política.

Criterios

El gobierno difundió los criterios para la renovación: 1) Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas; 2) Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado; 3) Compromiso con las funciones y con el servicio público; 4) Asistencia regular y niveles de ausentismo; 5) Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos.

“En este sentido, también se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias o fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, haciendo innecesaria la continuidad de algunos contratos”, se afirmó.