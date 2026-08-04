El Gobierno de Entre Ríos asiste a trabajadores de Granja Tres Arroyos con subsidios, alimentos y cobertura sanitaria

Desde el inicio del conflicto, la administración provincial puso en marcha una serie de medidas coordinadas entre distintos organismos para brindar apoyo económico, alimentario, sanitario y social a los empleados afectados.

El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, explicó que el acompañamiento está orientado a garantizar la contención de las familias mientras se desarrolla el conflicto laboral.

Subsidios de 200 mil pesos

Entre las principales medidas, la Provincia dispuso el otorgamiento de un subsidio de 200.000 pesos para cada trabajador afectado.

Según informó Camoirano, ya se recibieron 825 solicitudes, que actualmente se encuentran en proceso de evaluación. Los primeros pagos comenzaron a efectuarse la semana pasada y el cronograma continuará en los próximos días hasta completar todos los trámites iniciados.

Asistencia alimentaria y tarifa social

El plan de acompañamiento también incluyó la entrega de 1.900 módulos alimentarios distribuidos en dos etapas, destinados a las familias de los trabajadores.

Además, el Gobierno gestionó una tarifa social diferenciada para el servicio de energía eléctrica, beneficio al que ya accedieron 525 hogares.

Cobertura de medicamentos y atención médica

Otra de las acciones impulsadas apunta a garantizar el acceso a medicamentos para los trabajadores y sus familias, ante las dificultades derivadas del desfinanciamiento de la obra social.

En ese sentido, la Provincia trabaja en forma conjunta con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) para asegurar la provisión de tratamientos.

Asimismo, las autoridades provinciales coordinaron con el Ministerio de Salud la cobertura de trabajadores que padecen enfermedades crónicas, en una tarea articulada con el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

Seguimiento social

El operativo de asistencia también contempla el trabajo de equipos técnicos y sociales que realizan un seguimiento permanente de cada caso particular.

Estas tareas se desarrollan en coordinación con los municipios y las distintas áreas del Gobierno provincial, con el propósito de brindar respuestas integrales a las familias afectadas por la situación de Granja Tres Arroyos.

Desde la Provincia señalaron que el objetivo es sostener el acompañamiento mientras se buscan soluciones al conflicto que atraviesa una de las principales empresas del sector avícola entrerriano.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas