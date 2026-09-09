El Gobierno de Entre Ríos denunció penalmente a ATE por graves incidentes en la Dirección General de Recursos Humanos

La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Paraná y fue presentada por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp.

Según consta en la presentación, alrededor de las 10:30 horas, un grupo integrado por aproximadamente un centenar de personas identificadas con pecheras de ATE se presentó en el edificio. Entre los presentes habría dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional del gremio.

De acuerdo con la denuncia, el grupo habría forzado el ingreso al organismo, generándose un forcejeo con trabajadores de la Mesa de Entradas.

Denuncian amenazas, empujones y daños

Siempre según el relato presentado ante la Justicia, luego del ingreso los manifestantes se desplazaron por distintas oficinas, donde habrían proferido expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, mientras exigían la agilización de trámites gremiales.

La presentación judicial también menciona empujones y forcejeos contra varias empleadas, además de golpes reiterados contra las puertas y daños en mobiliario.

En medio de la situación, uno de los empleados habría tenido que permanecer encerrado dentro de una oficina y realizar un llamado al 911.

El Gobierno provincial consideró que los hechos denunciados constituyen un grave episodio de violencia e intimidación contra trabajadores y funcionarios que se encontraban cumpliendo con sus tareas dentro de la repartición pública.

También mencionaron un episodio anterior

En la denuncia, además, se hizo referencia a un episodio ocurrido el 19 de mayo de 2026, en el que, según la presentación, la funcionaria habría recibido amenazas de características similares.

Desde el Gobierno de Entre Ríos señalaron que pondrán a disposición de la Justicia los registros fílmicos del edificio, además de los testimonios de más de una decena de personas que habrían presenciado los hechos.

Asimismo, se solicitaron medidas de seguridad destinadas a proteger al personal que cumple funciones en la Dirección General de Recursos Humanos.

Ahora será la Justicia la encargada de analizar las pruebas y testimonios incorporados a la denuncia para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por los incidentes registrados este martes en el organismo provincial.