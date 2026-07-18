El Gobierno de Entre Ríos despliega un operativo para asistir a las localidades afectadas por el fuerte temporal

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha un amplio operativo de asistencia en las localidades afectadas por el fuerte temporal de lluvia, intensas ráfagas de viento y actividad eléctrica que se registró durante la madrugada y la mañana de este sábado.

El fenómeno provocó importantes daños materiales, caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en distintas ciudades, especialmente en el norte entrerriano y la costa del río Uruguay.

Desde las primeras horas de la jornada, se activó un trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil, Enersa, cooperativas eléctricas, el Ministerio de Desarrollo Humano y los gobiernos locales, con el objetivo de relevar los daños, asistir a las familias afectadas y acelerar la recuperación de los servicios esenciales.

Concordia, una de las ciudades más afectadas

De acuerdo con el informe oficial, uno de los sectores más comprometidos fue el corredor San Salvador-Concordia-Salto Grande-Chajarí, debido a la salida de servicio de una línea de alta tensión de 132 kV, situación que, según las primeras evaluaciones, podría haber sido ocasionada por una cola de tornado.

En Concordia, donde la distribución eléctrica está a cargo de la Cooperativa Eléctrica, Enersa informó que brinda asistencia técnica y operativa para acelerar la restitución del servicio, trabajando además junto al equipo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) sobre las líneas de alta tensión.

Hasta las 14:40 de este sábado, las líneas de alta tensión Salto Grande 1 y 2 habían vuelto a entrar en servicio, permitiendo comenzar con la reposición parcial del suministro eléctrico.

No obstante, las líneas correspondientes a zona Río Uruguay, Concordia y Masisa continuaban fuera de servicio, por lo que las tareas de reparación seguían desarrollándose durante la tarde.

Federación ya recuperó el suministro

En contraste, el Gobierno provincial informó que en la ciudad de Federación el servicio eléctrico quedó completamente normalizado luego de las tareas realizadas por las cuadrillas.

Mientras tanto, continuaban registrándose inconvenientes en otras localidades como Chajarí, Villa Elisa, San José, San Salvador, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y sus respectivas zonas rurales.

El restablecimiento del servicio se realiza de forma progresiva, conforme avanzan las reparaciones en la infraestructura dañada.

Enersa pidió extremar las precauciones

Desde la empresa provincial de energía recordaron a la población que, ante la presencia de cables cortados, postes caídos o instalaciones eléctricas dañadas, no deben acercarse ni intentar manipularlos bajo ninguna circunstancia.

Para informar este tipo de situaciones, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas con el Servicio de Atención Integral Telefónica de Enersa (0800-777-0080) o mediante los canales oficiales de la empresa.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas inestables y los inconvenientes derivados del temporal, Defensa Civil reiteró una serie de recomendaciones preventivas para la población:

Evitar salir de los hogares salvo que sea estrictamente necesario.

Si se encuentra al aire libre, buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Permanecer alejado de puertas y ventanas durante las tormentas.

No sacar residuos mientras persistan las malas condiciones climáticas y mantener limpios los desagües domiciliarios.

En caso de ingreso de agua a la vivienda, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico desde el tablero principal.

El Gobierno provincial indicó que el operativo continuará durante las próximas horas, con equipos desplegados en las distintas localidades afectadas para asistir a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de los servicios esenciales.