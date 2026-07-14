El Gobierno de Entre Ríos mejoró la oferta salarial a los estatales y liquidará por decreto un aumento del 3% en julio

La medida fue confirmada tras una nueva reunión paritaria entre representantes del Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

La propuesta del Gobierno

La oferta presentada por el Ejecutivo consiste en un incremento del 3% para los haberes de julio y un 4% adicional para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el salario del mes inmediatamente anterior.

Pese a la mejora en la propuesta, los gremios decidieron no aceptar los términos planteados por el Gobierno.

El aumento de julio se pagará por decreto

Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo anunció que liquidará igualmente el incremento correspondiente al mes de julio mediante un decreto.

Además, informó que el aumento será calculado sobre la base salarial de junio de 2026, con el objetivo de que el impacto en los ingresos de los trabajadores se concrete de manera inmediata.

El integrante de la comisión paritaria por el Gobierno, Ricardo Vales, explicó que la decisión busca acelerar la percepción del incremento.

«La decisión busca garantizar que el aumento impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores», afirmó.

Asimismo, sostuvo que la administración provincial está realizando «el mayor esfuerzo posible» para responder a las demandas salariales sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

«El Gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales», señaló.

La negociación continúa abierta

Desde el Ejecutivo aclararon que, pese a no haberse alcanzado un acuerdo en esta instancia, la negociación paritaria no quedó cerrada.

En ese sentido, Vales aseguró que el Gobierno continuará convocando al diálogo con los representantes gremiales.

«Más allá de no haber alcanzado un acuerdo con los gremios estatales, esta gestión va a continuar trabajando con la mejor predisposición para el diálogo. Vamos a seguir dialogando, con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir», expresó.

De esta manera, los empleados de la administración pública provincial percibirán en los haberes de julio un aumento del 3%, mientras las negociaciones continuarán abiertas en busca de un entendimiento que permita definir la política salarial para los próximos meses.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas