El Gobierno de Entre Ríos y Enersa evalúan instalar un Parque Solar en el Hospital de Salud Mental de Diamante

El proyecto contempla el desarrollo de un Parque Solar Fotovoltaico de 600 kW de potencia total, a ejecutarse en dos etapas de 300 kW cada una. La iniciativa se enmarca en el programa de Recursos Energéticos Distribuidos (DERs) que impulsa Enersa, orientado a fortalecer la red eléctrica cercana a los centros de consumo.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, afirmó: “Contar con propuestas de los equipos de los hospitales que aprovechen los recursos disponibles no solo fortalece al sistema de salud, sino que también abre oportunidades para generar beneficios concretos para la comunidad y el ambiente. En un contexto financiero complejo para la Provincia, es clave impulsar proyectos que, además de su impacto social, nos ayuden a optimizar costos, como el consumo energético de los efectores, y avanzar hacia un modelo más sostenible”.

Por su parte, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, señaló: “Nuestro equipo analizó la propuesta desde el inicio y la consideró viable”, y agregó que “ahora estamos en una instancia de avanzar en definiciones técnicas y administrativas para poder concretarlo”, destacando la articulación entre el Estado y la Empresa.

Al respecto, la directora del hospital, Silvina Bogado, explicó: “El terreno donde se prevé el Parque pertenece al Estado provincial, pero no está siendo utilizado con fines sanitarios”, y sostuvo que “es importante poder darle un aprovechamiento comunitario, en beneficio tanto de la Provincia como de la comunidad”.

El proyecto

Desde la Gerencia de Energías Renovables de Enersa se trabaja en este tipo de soluciones para mejorar la calidad del servicio eléctrico y acompañar la demanda. En este caso, se prevé la instalación de 12 inversores de 50 kW, 960 módulos solares de 620 W y 48 mesas, lo que permitirá abastecer parte del consumo del hospital e inyectar excedentes a la red.

Además, estos desarrollos reducen pérdidas en el transporte de energía, mejoran la eficiencia del sistema y aportan respaldo en momentos de alta demanda, especialmente en verano, al tiempo que fortalecen la red y promueven el uso de energías renovables en la Provincia.