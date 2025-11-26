El Gobierno denunció a la financiera del concordiense Vallejos cercano a “Chiqui” Tapia por evasión y presunto lavado de dinero

Según la investigación del organismo, la financiera habría evadido alrededor de $3.327 millones en concepto del Impuesto al Cheque durante los últimos años. El escrito presentado ante la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora señala que la empresa no aplicó las detracciones correspondientes a las transferencias de sus clientes, como exige la normativa vigente.

La acusación no se detiene allí: la DGI advirtió sobre posibles operaciones de lavado de dinero a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, donde detectó movimientos por $818.000 millones, realizados por usuarios sin capacidad económica acorde, incluidos sujetos no categorizados, aportantes considerados “apócrifos” y monotributistas de baja categoría.

Una empresa bajo sospecha desde su irrupción

Sur Finanzas SA comenzó a operar en 2023, tras un antecedente previo bajo el nombre Neblockchain SA. En poco más de un año, la firma registró un crecimiento acelerado, abrió 23 sucursales y se posicionó como patrocinante de clubes de la Liga Profesional y del ascenso: Banfield, Platense, Barracas Central, Deportivo Morón y Atlanta, entre otros.

El vertiginoso ascenso generó controversias desde el inicio. Uno de los episodios más resonantes ocurrió cuando la financiera logró un preacuerdo para convertirse en sponsor principal de Racing a cambio de USD 1,2 millones, operación que quedó bajo la lupa al trascender que, entre sus accionistas, figuraría Raúl “Huevo” Escobar, exjefe de la barra brava del club.

Un escándalo que golpea de lleno en la AFA

La denuncia contra Sur Finanzas se suma a otro conflicto que sacude la estructura de la AFA: el llamado “PDFgate”. Según reveló el Tribunal Oral Federal 7, la entidad habría utilizado un documento adulterado para intentar sancionar a Estudiantes de La Plata, tras el polémico “pasillo de espaldas” realizado en el partido ante Rosario Central.

Peritos informáticos determinaron que el Boletín N°6625, fechado en febrero de 2025, fue creado y modificado el domingo 23 de noviembre, horas después del encuentro. La posible manipulación del documento abre la puerta a una denuncia por fraude contra la AFA. El equipo legal de Estudiantes evalúa judicializar el caso si algún jugador resulta sancionado sobre la base de ese material.

Crisis en cadena

Con una denuncia millonaria por presunto lavado de activos, una evasión impositiva que supera los $3.300 millones y un escándalo administrativo que involucra un documento oficial presuntamente adulterado, Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta uno de los momentos más difíciles desde su llegada a la presidencia de la AFA.

Mientras tanto, el caso Sur Finanzas pone en el centro del debate el vínculo entre estructuras financieras poco transparentes, dirigentes deportivos de alto rango y maniobras económicas que ahora deberán ser esclarecidas en sede judicial.

Con informacion de Noticias Argentinas

Redaccion de 7Paginas