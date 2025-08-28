El Gobierno entregará 20 millones de pesos en subsidios reintegrables del plan “Construir Mejoras”

En esta oportunidad se entregarán 20 créditos reintegrables de 1 millón de pesos cada uno para ampliación, refacción y mejoras de viviendas. El plazo de inscripción para esta nueva entrega cerró el pasado viernes 22 de agosto. La inscripción debía efectuarse on-line por la página www.chajarí.gob.ar, donde se anotaron 75 vecinos. Luego de corroborar que los inscriptos cumplían con los requisitos establecidos y de apelar a un orden de prelación para llegar en primer lugar a las personas que más lo necesiten, se ha determinado el listado definitivo de beneficiarios que recibirán el subsidio.

El proyecto para ampliar el programa «Construir Mejoras» ingresó en la sesión del martes 12 de agosto como parte de las Comunicaciones del Departamento Ejecutivo, aprobándose sobre tablas por unanimidad. De esta manera se establece la entrega de 20 nuevos subsidios reintegrables, por la suma de 1 millón de pesos cada uno, para que más vecinos puedan acceder a la compra de materiales de construcción en comercios locales, para ser destinados a realizar mejoras en sus viviendas, en el marco del programa «Construir Mejoras». El subsidio reintegrable será a devolver en 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación, de $100.000.

El programa «Construir Mejoras» se implementó en marzo del 2021, con el cual a lo largo de los últimos años el Gobierno de Chajarí ha efectuado el otorgamiento de más de 500 subsidios reintegrables mediante el recupero mensual. Este año se estableció una extensión del mismo por Ordenanza sancionada el 27 de febrero pasado, debido a que durante los últimos meses se había incrementado la consulta e interés de varios vecinos de la ciudad interesados en poder acceder a este tipo de subsidios. En este marco, el mes de marzo de entregaron 20 subsidios y en abril se sumaron 20 más, para los beneficiarios que se encontraban en lista de espera luego de haberse inscripto en el llamado de la anterior entrega. Ahora, mediante esta nueva extensión, se agregarán 20 subsidios más.

Cabe mencionar que pueden ser beneficiarios de este programa todos aquellos vecinos con domicilio en la ciudad de Chajarí, quienes deben ser titulares de la vivienda por la que se solicita el subsidio, no adeudar planes ni tasas municipales, ser titular de un solo inmueble radicado en nuestra localidad, debiendo presentar garante con domicilio en Chajarí, con recibo de sueldo.

Listado de beneficiarios

En el día jueves 28 de agosto accederán a los subsidios reintegrables de 1 millón de pesos cada uno, los siguientes vecinos de nuestra ciudad: Vanesa Gisel Derudder; María Cristina Cisamolo; Norma Graciela Márquez; Yolanda Beatriz Paiva; Verónica Cecilia Villalba; Marianela Baldessari; Magdalena Tomeo; Sandra Karina Caram; Elsa Ester Fuchinecco; Analía Verónica López; Franco Jesús Lorenzatto; Graciela María Zilloni; Manuel Andrés Aquino; Silvia Beatriz Fick; Diana Baloni; José Francisco Zapata; Luis Alberto Viana; Graciela Paola González; Facundo Benítez y Edith Marisa Short.