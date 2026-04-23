El Gobierno informó que el presentismo docente superó el 70% durante la jornada de paro

En el marco de la jornada de paro convocada por diversos sectores gremiales para este jueves, el Gobierno de Entre Ríos dio a conocer las cifras de asistencia en las escuelas de la provincia. Según el informe oficial, se registró un presentismo superior al 70 por ciento, lo que permitió que la mayoría de los establecimientos educativos permanecieran abiertos y con actividad áulica.

El relevamiento, realizado por el Consejo General de Educación (CGE), indica que —en promedio— siete de cada diez docentes asistieron a sus lugares de trabajo. Cabe destacar que estas cifras corresponden al corte realizado durante el turno mañana, restando aún computar los datos definitivos del turno tarde.

Garantía de clases

Desde el gobierno provincial destacaron que la decisión de la mayoría de los docentes de concurrir a las escuelas garantizó el desarrollo de las clases en gran parte del territorio entrerriano.

«El nivel de presentismo registrado permitió que la mayoría de los establecimientos educativos permanecieran abiertos y con clases, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos», señalaron fuentes oficiales tras conocerse los datos.

Un escenario de disparidad

Si bien la medida de fuerza fue impulsada por las organizaciones gremiales en reclamo de mejoras salariales, la estadística oficial muestra una tendencia de asistencia que superó las expectativas iniciales. La información brindada por el CGE busca llevar claridad sobre la situación del sistema educativo provincial en un día atravesado por el conflicto sindical, subrayando que la actividad escolar se mantuvo mayoritariamente operativa.

Se espera que, en las próximas horas, el Gobierno complete el balance con el relevamiento total de los establecimientos para tener la cifra final de acatamiento en toda la jornada.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas