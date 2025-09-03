7PAGINAS

Miércoles 3 de septiembre de 2025
El gobierno lanzó “Entre Ríos desde adentro”: capacitarán a más de 6.000 trabajadores estatales en atención ciudadana

Este miércoles se presentó oficialmente el programa Entre Ríos desde adentro, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación— con el acompañamiento de la Fundación Uader y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El plan prevé la formación de más de 6.000 empleados públicos en buenas prácticas de atención ciudadana en toda la provincia.
El acto de lanzamiento se realizó en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el vicerrector y presidente de la Fundación Uader, Román Scattini, y la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, entre otras autoridades.

En este primer encuentro participaron más de 200 agentes provinciales que cumplen funciones de atención en organismos como ATER, Registro Civil, Notariado y Registros, Archivos e Inspección de Personas Jurídicas.

“Poner el Estado al servicio del vecino”

Durante su discurso, Colello agradeció la presencia de los trabajadores y remarcó, “Cuando asumimos nos propusimos poner el Estado al servicio del vecino; y este programa de capacitación forma parte de ese propósito. Ustedes son los protagonistas de este cambio en la relación que el Estado tiene con el ciudadano”.

El funcionario sostuvo, además, que el desafío es lograr que cada entrerriano reciba la misma calidad de atención en cualquier dependencia, “Tenemos que lograr que cada vecino, cuando se acerque al Estado, tenga una buena experiencia”.

Una transformación cultural en la gestión

La vicegobernadora Alicia Aluani destacó la importancia de la iniciativa, a la que calificó como “una propuesta que nace de la convicción de que el Estado tiene que estar cada día más cerca del ciudadano para acompañarlo y darle respuesta”.

En tanto, la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, subrayó que el programa “es mucho más que una capacitación, es una verdadera transformación cultural en la forma en que el Estado se vincula con la ciudadanía. Queremos que cada trabajador acceda a formación de calidad, y que cada entrerriano encuentre una atención más cercana, humana y eficiente”.

Por último, Román Scattini, en representación de la Fundación Uader, aseguró que desde la institución acompañan con “mucha convicción y agradecimiento este tipo de formaciones que nos invitan a repensar la gestión pública desde otra perspectiva”.

