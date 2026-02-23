7PAGINAS

Lunes 23 de febrero de 2026
El Gobierno licitó la Ruta 18 y confirmó tres nuevos peajes entre Paraná y Concordia

El Gobierno nacional formalizó este lunes el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que incluye un tramo clave para Entre Ríos: los 226,72 kilómetros de la Ruta Nacional 18.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economia de la Nacion Argentina.

El tramo abarca desde el empalme con la Ruta Nacional 12 Argentina, en Paraná, hasta la conexión con la Autovia Jose Gervasio Artigas, a la altura de Puerto Yeruá.

Tres nuevos peajes sobre la Ruta 18

En el pliego licitatorio se detallan tres estaciones de peaje que el concesionario deberá proyectar y construir, las cuales serán habilitadas por expresa autorización de la Dirección Nacional de Vialidad.

Las ubicaciones previstas son:

Kilómetro 17, en jurisdicción de Viale (ambos sentidos).

Kilómetro 138, en la ciudad de Villaguay (ambos sentidos).

Kilómetro 239, en la zona de San Salvador (ambos sentidos).

De esta manera, un conductor que viaje desde Concordia hacia Paraná deberá abonar cuatro peajes: uno sobre la Autovía 14 y otros tres distribuidos a lo largo de la Ruta 18.

Modalidad de cobro

El sistema de pago será mediante TelePASE, modalidad que ya comenzó a implementarse con las nuevas concesiones en la Autovía 14 y en la Ruta Nacional 174 Argentina, tras la licitación realizada el año pasado.

