El Gobierno pone tope a las tasas municipales en la factura de energía eléctrica

La medida se enmarca en el compromiso asumido por el gobernador Rogelio Frigerio de avanzar hacia una estructura tributaria más simple, razonable y orientada al crecimiento, especialmente en un contexto de fuertes incrementos en los precios mayoristas de la energía a nivel nacional.

Según lo establecido en el decreto, a partir del 1° de enero de 2026, las concesionarias del servicio eléctrico deberán actuar como agentes de percepción de las tasas municipales por alumbrado público, reduciendo el tope máximo del 16% al 13% para todos los usuarios finales. El objetivo central de esta decisión es amortiguar el impacto que tienen las tasas locales en la factura de luz de los hogares entrerrianos.

“El tope es una herramienta fundamental para evitar distorsiones y garantizar que la energía sea accesible para las familias entrerrianas”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.

En el caso de los usuarios industriales, el decreto ratifica la vigencia de lo dispuesto en el decreto Nº 7269/04, que establece la exención de tasas en la factura eléctrica. Esta decisión apunta a preservar la competitividad del sector productivo frente al incremento del costo mayorista de la energía dispuesto por el Gobierno nacional. “Cada punto de competitividad cuenta. Nuestro compromiso es que la industria entrerriana pueda seguir creciendo y generando empleo”, remarcaron desde el Gobierno.

Además, la Provincia ratificó el Acta Acuerdo con los Municipios, a través de la cual se reduce del 8,69% al 6% la contribución municipal única asociada al servicio eléctrico.

“El objetivo es transparentar los costos del servicio, garantizar tarifas razonables y evitar que los usuarios deban absorber conceptos ajenos a la prestación esencial de la energía eléctrica”, subrayaron fuentes oficiales.

Por último, el decreto instruye a la Secretaría de Energía y al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) a dictar las normativas necesarias para asegurar la correcta aplicación de las nuevas disposiciones, de modo que los beneficios lleguen efectivamente a hogares, comercios e industrias.

Desde el Gobierno provincial destacaron que “Entre Ríos está ordenando su estructura energética para proteger a las familias y acompañar a quienes producen”, y afirmaron que la medida constituye “un paso más en la decisión de reducir los gravámenes que afectan la competitividad de la provincia”.