El gobierno presentó a legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

La propuesta fue elaborada a partir de distintos estudios técnicos y apunta a preservar el sistema previsional provincial, buscando su equilibrio financiero sin afectar derechos adquiridos.

En ese marco, el documento establece expresamente que la reforma no modificará la situación de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.

Entre los puntos centrales del proyecto se destaca el mantenimiento del 82 por ciento móvil sobre el haber bruto para el cálculo del haber inicial, tomando como referencia la historia laboral real de los trabajadores.

En cuanto a los regímenes especiales, la iniciativa propone su continuidad para aquellas actividades que presentan características particulares, como el caso de los docentes, el personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.

Otro de los ejes de la propuesta es la implementación de un esquema de movilidad previsional basado en índices que reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad, permitiendo acompañar las variaciones de cada sector.

Además, el proyecto contempla la armonización de pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con parámetros de los sistemas previsionales nacionales y provinciales vigentes.

En materia de financiamiento, se prevé la incorporación de distintas herramientas para sostener el sistema, entre ellas la posibilidad de aplicar aportes solidarios temporales cuando existan desequilibrios financieros que puedan comprometer la sustentabilidad del régimen.

Asimismo, el borrador plantea una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en un esquema progresivo que comenzaría a aplicarse cinco años después de la eventual sanción de la ley.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron a 7Paginas, que esta instancia busca abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, con el fin de enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura.

El proyecto continuará siendo analizado durante las próximas semanas con la intención de incorporar aportes y construir consensos que permitan avanzar en una reforma destinada a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional de Entre Ríos.