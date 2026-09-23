El Gobierno presentó una nueva oferta salarial a los docentes entrerrianos y propone más del 7% hasta fin de año

El Gobierno de Entre Ríos presentó este martes una nueva propuesta salarial a los gremios docentes, con un esquema de recomposición que supera el 7% de incremento acumulado y busca otorgar previsibilidad a los trabajadores de la educación hasta fin de año.

La oferta fue formalizada durante la audiencia paritaria desarrollada en la Secretaría de Trabajo de la provincia y contempla una actualización mensual de la base de cálculo de los haberes, además de un incremento sustancial respecto de la propuesta presentada la semana pasada.

Aumentos remunerativos

La propuesta oficial establece aumentos escalonados y de carácter remunerativo:

3,5% con los haberes de septiembre.

1,5% con los haberes de noviembre.

2% con los haberes de diciembre.

Al tratarse de sumas remunerativas, los incrementos tendrán impacto también sobre el aguinaldo de los trabajadores de la educación.

Desde el Gobierno provincial señalaron a 7Paginas, que la nueva oferta representa más del doble de lo planteado durante la audiencia de la semana pasada y remarcaron que la propuesta busca dar respuesta al reclamo de las organizaciones sindicales dentro de las posibilidades financieras del Estado.

Previsibilidad hasta fin de año

Según se explicó durante la audiencia, el esquema propuesto establece un sendero de recomposición salarial para los últimos meses del año y permite contar con mayor previsibilidad sobre la evolución de los haberes docentes.

El Gobierno también vinculó la propuesta con la necesidad de garantizar la continuidad del ciclo lectivo y sostener el diálogo con las organizaciones que representan a los trabajadores de la educación.

La oferta, sin embargo, todavía no fue aceptada, ya que las entidades gremiales deberán analizarla y ponerla a consideración de sus respectivas bases.

Participaron los principales gremios docentes

De la audiencia paritaria participaron los miembros paritarios del Consejo General de Educación (CGE) y representantes de Agmer, AMET, Sadop y UDA.