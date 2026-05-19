El gobierno provincial anunció que no convocará a una audiencia de conciliación con los gremios docentes

Según se informó oficialmente desde Casa Gris, la decisión se adoptó luego de analizar las actuaciones administrativas, junto con informes técnicos y jurídicos vinculados a la situación financiera y presupuestaria de la provincia.

Desde el Ejecutivo argumentaron que una eventual audiencia de conciliación “no tendría posibilidades concretas de generar un acuerdo”, teniendo en cuenta que el Estado provincial ya manifestó que no está en condiciones de mejorar la propuesta salarial vigente.

“La Secretaría de Trabajo decidió no convocar a esa audiencia porque considera que, si el Estado ya manifestó que no puede mejorar la oferta, esa instancia no tendría posibilidades concretas de generar un acuerdo”, expresaron desde el Gobierno entrerriano mediante un comunicado.

En ese sentido, el Consejo General de Educación (CGE) sostuvo que la oferta salarial presentada oportunamente “responde a las posibilidades económicas y operativas vigentes”, remarcando además que actualmente “no resulta factible formular una propuesta superadora”.

La resolución oficial también señala que la convocatoria contemplada en el artículo 16 constituye una herramienta cuya aplicación debe evaluarse de acuerdo a las circunstancias concretas de cada negociación y a las posibilidades reales de alcanzar consensos entre las partes.

A pesar de la negativa a convocar a conciliación, desde el Gobierno provincial ratificaron la continuidad de las negociaciones paritarias y manifestaron su intención de sostener el diálogo institucional con las organizaciones sindicales docentes.

Asimismo, remarcaron que el intercambio continuará “en el marco de los principios de buena fe, responsabilidad y cooperación que rigen la negociación colectiva”.

La decisión se conoce en medio de un escenario de tensión entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes, que vienen reclamando una mejora salarial frente al impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.