El gobierno provincial avanza con una agenda territorial que fortalece el desarrollo regional

En el marco del Programa Integral de Fortalecimiento y Apoyo a Cooperativas, la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, María Laura Renoldi, recorrió entidades de General Galarza, Rosario del Tala, Basavilbaso y Gualeguaychú.

El programa, orientado a fortalecer la gestión de las entidades, acompañar su regularización administrativa y legal, potenciar proyectos productivos y de servicios, incorporar tecnología y equipamiento, y facilitar el acceso a capacitación y asistencia técnica. Asimismo, invitó a las cooperativas de toda la provincia a inscribirse de manera digital: https://portal.entrerios.gov.ar/gobiernoytrabajo/ipcym/ps/cooperativasenaccion/50286

«Las cooperativas son sumamente valiosas para la provincia. Brindan servicios de calidad, generan trabajo, promueven la innovación y acompañan el crecimiento de nuestros pueblos y ciudades. Por eso impulsamos herramientas concretas para fortalecer su gestión y potenciar su desarrollo. Crecer junto a las cooperativas es una forma de hacer crecer a Entre Ríos», sostuvo Renoldi.

La funcionaria fue recibida en General Galarza por el intendente Fabián Menescardi y el presidente de la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos, Mario Choulet. En Rosario del Tala, visitó la Cooperativa Manos Talenses, donde estuvo acompañada por el intendente Juan Ramón Medina y la presidenta de la entidad, Sara Sánchez. En Basavilbaso, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cooperativa Agrícola Lucienville, Gustavo Gallinger, y en Gualeguaychú, con el presidente de la Cooperativa Jeannot Sueyro, Telmo Martínez, junto a autoridades de cada entidad.

Referentes locales coincidieron en que el cooperativismo, además de ser una forma de organizar el trabajo, representa una manera de vivir basada en el esfuerzo compartido, la ayuda mutua y el compromiso con la comunidad. También destacaron que el acompañamiento del gobierno provincial permite relevar las necesidades de cada cooperativa y avanzar en acciones concretas para fortalecer su desarrollo.

En ese marco, Renoldi entregó a las cooperativas visitadas los reconocimientos otorgados por la Cámara de Diputados en homenaje a su trayectoria y al aporte que realizan al desarrollo de sus comunidades. La distinción alcanza también a la Cooperativa Eléctrica de Concordia y a la Cooperativa Agrícola de La Paz.

A través de este programa, el Gobierno de Entre Ríos sostiene una presencia activa en el territorio para acompañar a las cooperativas, fortalecer el entramado productivo, impulsar el empleo y promover el desarrollo local en toda la provincia.