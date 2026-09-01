El gobierno provincial destacó un récord de oferentes y un aumento del 108% en las empresas inscriptas para la obra pública

El Gobierno de Entre Ríos destacó el crecimiento en la cantidad de empresas inscriptas para participar en la obra pública provincial y el récord de oferentes registrado en las licitaciones realizadas durante la actual gestión.

Los datos fueron presentados este martes durante una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, en la que el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura brindó un informe sobre la transparencia, la concurrencia y la evolución de los procesos de contratación de obras en la provincia.

Según se informó, la nómina de contratistas experimentó un crecimiento del 108 por ciento entre 2024 y 2026, al pasar de 95 a casi 200 empresas habilitadas para cotizar trabajos de infraestructura.

Más de 70 licitaciones durante la gestión

El relevamiento también indicó que durante la presente gestión se llevaron adelante más de 70 licitaciones públicas, impulsadas de manera articulada entre diferentes organismos del Estado provincial.

Entre ellos se encuentran el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

Desde el Gobierno señalaron que el incremento en la cantidad de empresas interesadas en participar se produjo en un contexto nacional marcado por la desaceleración del sector de la construcción.

Récord de empresas oferentes

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la apertura de los procesos administrativos y la previsibilidad generada para las empresas contratistas.

“Son informaciones que no muy a menudo uno las difunde y que por ahí vale la pena hacerlo, porque hemos experimentado un crecimiento importante”, expresó el funcionario.

Jacob señaló además que durante el período de gestión se alcanzaron récords en la cantidad de empresas que presentaron ofertas en distintos procesos licitatorios.

“Tuvimos una licitación que batió todos los récords de presentación de oferta, con 12 empresas que pujaron en una licitación del Ministerio, y nueve empresas que se presentaron en la licitación de un grupo de bacheo llevada adelante por Vialidad”, detalló.

Según sostuvo, estos resultados son consecuencia de una política orientada a fortalecer la transparencia, la apertura y la competencia dentro de los procesos de contratación pública.

“Son datos que, producto de una política de transparencia, de apertura y de mayor competencia impulsada por el gobernador en todos los ámbitos, han generado este buen clima de interés de los contratistas de obra pública”, afirmó Jacob.

Otros temas de la reunión de gabinete

Durante el encuentro encabezado por Frigerio, el equipo de gobierno también analizó otros temas de la agenda provincial.

Entre ellos se abordó el tratamiento legislativo de diferentes iniciativas en ambas cámaras, la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y las previsiones operativas ante la próxima entrada en vigencia del régimen penal juvenil.

Además, comenzó a delinearse la planificación de las partidas correspondientes al proyecto de Presupuesto 2027.

De esta manera, el Gobierno provincial destacó el crecimiento del registro de contratistas y la participación de empresas en los procesos licitatorios como uno de los indicadores de su política de apertura y competencia en materia de obra pública.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas