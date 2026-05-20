El Gobierno provincial firmó el contrato para construir 15 nuevas viviendas en San Jaime de la Frontera

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a los 1.156 millones de pesos y las obras estarán a cargo de la firma JCB Construcciones SA, representada en el acto por Florencia Berwart. El plazo de ejecución estipulado para la finalización de los trabajos es de 12 meses corridos.

El acto administrativo contó con la presencia y firma del presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y de la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda.

Detalles del proyecto y rol social

La obra prevé la edificación de 15 viviendas de dos dormitorios. En línea con las políticas de inclusión vigentes, se detalló que una de las unidades habitacionales estará completamente adaptada para personas con discapacidad motriz o dificultades de movilidad.

Al respecto, el titular del IAPV, Manuel Schönhals, ponderó el impacto de la iniciativa en el actual contexto económico:

«Podemos ejecutar nuevas viviendas gracias a la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, que nos permite contar con los recursos necesarios para desarrollar una importante inversión en materia habitacional, llevando progreso, trabajo y mejores condiciones de vida a todos los rincones de la geografía provincial», subrayó el funcionario.

Impulso al empleo local

Más allá de la solución habitacional para los beneficiarios, desde el organismo destacaron el fuerte componente reactivador que este tipo de obras públicas genera en las economías de los municipios:

«A través de este contrato, 15 familias de San Jaime podrán concretar el derecho a contar con una vivienda propia», señaló Schönhals, al tiempo que remarcó que estas obras promoverán de forma directa la creación de empleo privado formal, brindando a los obreros y trabajadores de la construcción locales la posibilidad de acceder a una fuente laboral estable durante el próximo año.

Con informacion de prensa IAPV

Redacción de 7Paginas