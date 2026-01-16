7PAGINAS

Viernes 16 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

El Gobierno provincial formalizó el Instructivo de Recategorizaciones con los gremios estatales

El Gobierno de Entre Ríos formalizó este viernes, junto a los gremios UPCN y ATE, el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial. El acuerdo fue destacado como un avance significativo en la consolidación de un sistema de carrera administrativa basado en criterios objetivos, previsibles y transparentes.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La formalización del instructivo representa un paso clave en materia de empleo público, al establecer reglas claras para los procesos de recategorización, priorizando el mérito, la formación y el desarrollo de la carrera administrativa de los trabajadores estatales.

En ese marco, la miembro paritaria Fanny Maidana resaltó la decisión política del Gobierno provincial y subrayó la importancia del acuerdo alcanzado. “Destacamos la importancia de culminar el año 2025 habiendo cerrado un acuerdo histórico en materia de recategorizaciones, que pondera el mérito, la carrera administrativa y la formación”, señaló. Asimismo, indicó que esta medida responde a una definición clara del gobernador Rogelio Frigerio y que “pone fin a prácticas discrecionales que fueron habituales durante más de veinte años”, consolidando a la capacitación como un pilar central del nuevo esquema.

Por otra parte, Maidana se refirió a la agenda paritaria de cara al próximo año y aclaró que aún no se han definido fechas para la apertura de la paritaria 2026. No obstante, confirmó que los gremios solicitaron que la convocatoria se realice a la brevedad. “Cuando estén dadas las condiciones, se realizará la convocatoria correspondiente”, afirmó.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este acuerdo sienta las bases para fortalecer la carrera administrativa y mejorar la previsibilidad en la gestión del empleo público, en el marco de un proceso de modernización del Estado entrerriano.