El Gobierno provincial habilitó el boleto gratuito para docentes en el transporte urbano

La medida alcanza a trabajadores de la educación dependientes del Consejo General de Educación (CGE), que utilicen el transporte urbano en las localidades que cuenten con servicios de transporte público, como Paraná y su Área Metropolitana, Concordia, Gualeguaychú, la Paz y Concepción del Uruguay.

El beneficio está destinado a docentes dependientes del CGE con domicilio en la provincia que no perciben el código de traslado (029) en sus haberes. Será de lunes a viernes, y se estima que podrá alcanzar a unas 4.500 personas.

La gestión sigue realizándose de manera presencial o según en la modalidad que cada localidad atienda a sus usuarios, presentando la tarjeta de Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el DNI y el certificado de Informe de Servicios (IS) que se emite en la Dirección de Recursos Humanos del CGE y a través del sistema SAGE.

A su vez, los docentes que ya habían tramitado este año el beneficio de 50 por ciento de descuento, automáticamente pasarán a tener el boleto gratuito.

Se recuerda que en la localidad de La Paz se utiliza la tarjeta Malvibus por lo que los requisitos son los mismos requiriendo la tarjeta mencionada en lugar de la SUBE.

A continuación se comparten los puntos de atención de las localidades de la provincia:

-SUBE Entre Ríos. (Usuarios que no tienen domicilio en Paraná)

Terminal de Ómnibus – Boletería 19. Domicilio: Avenida Ramírez 2.350.

-SUBE Paraná. (Usuarios con domicilio en Paraná)

Unidad de Gestión SUBE Paraná. Domicilio: Avenida Almafuerte 233.

-SUBE Concordia

Terminal de Ómnibus. Domicilio: Gerardo Yoya 75.

Dirección municipal de Transporte. Domicilio: Carriego 244.

Municipalidad de Concordia. Domicilio: Mitre 76.

-SUBE Gualeguaychú

Dirección municipal de Tránsito. Domicilio: Presidente Perón 1239.

-SUBE Concepción del Uruguay.

Edificio Anexo de la terminal. Domicilio: Doctor Scelzi 50.

-La Paz – Tarjeta Malvibus

Empresa Malvinas Argentinas. Domicilio: Ruta provincial 1 km 3,5.