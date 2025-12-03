El Gobierno provincial presentó el Diagnóstico de Transformación Digital Municipal

El estudio alcanzó a los 83 municipios entrerrianos, de los cuales 50 decidieron participar y presentaron información sobre su infraestructura tecnológica, conectividad, seguridad informática, equipamiento, sistemas de gestión, plataformas de atención ciudadana y servicios digitales.

A partir de esta información se elaboró un diagnóstico provincial de situación, que identifica brechas, fortalezas y oportunidades para avanzar hacia gestiones más eficientes, transparentes y centradas en la ciudadanía.

En una segunda etapa del proyecto se seleccionaron 10 municipios para un trabajo de profundización que incluyó entrevistas, revisión de procesos, validación de datos y detección de necesidades específicas. Este análisis permitió avanzar en hojas de ruta individuales. El objetivo es que cada municipio cuente con herramientas claras para planificar su proceso de transformación digital y brindar servicios más ágiles, seguros y accesibles.

El trabajo se realizó desde la Secretaría General de la Gobernación a través de la Secretaría de Modernización y en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Trabajo, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

A propósito de esta iniciativa, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que «este diagnóstico es un paso fundamental para ordenar prioridades, planificar inversiones y acompañar a los municipios en su proceso de modernización». Agregó además que «cada localidad tiene realidades distintas, pero todas comparten el desafío de avanzar hacia gestiones más modernas, transparentes y cercanas a la ciudadanía. Esta hoja de ruta nos permite hacerlo con información precisa, criterios claros y una visión común».

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso resaltó que este proyecto «se suma a una serie de acciones que viene llevando adelante el Gobierno de Entre Ríos que entiende que es imprescindible trabajar cerca de cada municipio, acompañando a los gobiernos locales en sus desafíos cotidianos y construyendo, junto a ellos, soluciones concretas. Creemos en un Estado que escucha, que articula y que fundamentalmente vaya en el camino de la modernización y la eficiencia».

Durante la presentación, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, se refirió a la relevancia estratégica del estudio: «Este diagnóstico nos permite saber cuál es el índice de madurez digital de cada municipio para empezar a trabajar una agenda común en toda la provincia. Como dice siempre el gobernador, lo que no se mide no se puede mejorar, y este informe nos da datos sólidos para impulsar políticas públicas que realmente tengan impacto en la gente».

En tanto, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, quien participó de la presentación, valoró el avance del proceso y la articulación con la provincia: «En Crespo venimos impulsando la modernización primero con la digitalización interna y luego sumando nuevas herramientas como el chatbot de atención ciudadana. Ahora, con este trabajo y el convenio que firmamos con la Secretaría de Modernización, seguimos profundizando una mejora continua para que todos los trámites municipales estén disponibles de forma ágil y accesible para nuestros vecinos».

Estuvieron presentes también, los intendentes de Libertador San Martín, Darío Heinze; de San Benito, Ariel Voeffray; de Viale, Carlos Weiss; y la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger.