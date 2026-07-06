El Gobierno provincial se reúne con gremios estatales y docentes para discutir salarios

La reunión con los gremios docentes será a las 17, con la participación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Según recordó el sitio Entre Ríos Ahora, en mayo último, el Gobierno y UPCN habían alcanzado un acuerdo salarial mayoritario para el sector público, que contempló un incremento del 3,5% en los haberes de mayo. En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta. Por otra parte, el Ejecutivo provincial resolvió liquidar por decreto el aumento salarial ofrecido a los gremios docentes en la última audiencia paritaria.

Fue la última negociación ante de esta nueva convocatoria para julio.

Docentes

En el caso del sector docente, hubo dos reuniones paritarias a lo largo del año, en marzo y en mayo, pero en ninguna se alcanzaron acuerdos. Y por eso el Gobierno dispuso el pago de los incrementos salariales por decreto.

La última actualización, en mayo, fue del 3,5%, con carácter remunerativo, y se incorporó a los salarios mediante el correspondiente acto administrativo, a fin de garantizar su liquidación con los salarios de mayo.

En la primera reunión, el lunes 23 de febrero, el Gobierno ofreció sumas en negro, que fueron rechazadas de plano por los sindicatos, y en el caso de Agmer declaró el estado de conflicto. En el segundo encuentro, el lunes 2 de marzo, el Poder Ejecutivo mejoró la propuesta pero tampoco hubo aceptación, los gremios dieron por cerrada la instancia administrativa de la paritaria y anunciaron una huelga para el martes 3. La segunda; la primera había sido el lunes 2, en adhesión a una medida de fuerza dispuesta a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).En la propuesta del Gobierno, se ofertó un incremento del 50 % en la ayuda escolar, como así también un 100% de aumento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio. También se ofreció una suma no remunerativa de 25.000 pesos y de 30.000 pesos para el sector pasivo.