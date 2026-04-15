El gremio STEMC solicitó una recomposición salarial del 20% para los trabajadores municipales

El escenario paritario en la Municipalidad de Concordia suma un nuevo pedido formal. El Sindicato de Trabajadores Estatales Municipales de Concordia (STEMC) presentó una nota ante el Ejecutivo local solicitando una recomposición salarial urgente, fundamentada en el impacto de la inflación y el encarecimiento de los servicios básicos.

La misiva, a la que tuvo acceso 7Páginas, lleva las firmas del secretario general, Pablo Avallone; el secretario adjunto, Santos Avallone; y el secretario gremial, Gerardo Huerta. En el documento, los dirigentes exponen la «devaluación del salario» frente al aumento constante de los productos de la canasta básica, así como de los servicios e impuestos.

El esquema del pedido

Desde el STEMC plantearon una estructura de aumentos para los próximos dos meses, argumentando que durante el mes de marzo no se registraron actualizaciones en los haberes:

Abril: Un 15% de recomposición salarial.

Mayo: Un 5% adicional.

«Frente a esta situación de deterioro del poder adquisitivo, solicitamos una urgente respuesta para el mes de abril», destaca un fragmento de la nota enviada al despacho del intendente Francisco Azcué.

Reclamo por la ayuda escolar

Además del incremento porcentual, el gremio incluyó en su pliego el reclamo por la ayuda escolar. Según detallaron, el pedido se alinea con los montos otorgados por el Gobierno Provincial en febrero pasado, un beneficio que los trabajadores municipales aún esperan percibir.

Con este movimiento, el STEMC marca posición en un contexto de alta sensibilidad económica, donde los gremios municipales buscan compensar el desfasaje de los primeros meses del año. Se espera ahora una convocatoria por parte de las autoridades municipales para evaluar la viabilidad financiera del requerimiento.