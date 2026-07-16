El grito de «y ya lo ve y ya lo ve, el que no salta es un inglés» retumbó en las calles de Concordia

La clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo desató una verdadera fiesta en Concordia. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro ante Inglaterra, los vehículos comenzaron a recorrer las principales avenidas de la ciudad rumbo a la Plaza 25 de Mayo y la Costanera, donde miles de personas se reunieron para celebrar una nueva hazaña de la selección nacional.

Entre bocinazos, cánticos y banderas celestes y blancas, una de las consignas que más fuerte se escuchó durante toda la celebración fue el tradicional «el que no salta es un inglés», entonado por una multitud que vivió el triunfo con una mezcla de emoción, orgullo y euforia.

Como viene ocurriendo desde los dieciseisavos de final, cada victoria del seleccionado argentino volvió a trasladar la alegría de los hinchas a las calles de Concordia. Sin embargo, esta clasificación tuvo un sabor especial por tratarse de un triunfo ante Inglaterra y por el pase a la gran final del Mundial.

En pocos minutos, el centro de la ciudad se transformó en un escenario de festejos. Familias enteras, parejas, grupos de amigos y vecinos salieron de sus casas con camisetas, banderas, gorros y todo lo que tenían a mano para acompañar la celebración. Quienes no participaron de las caravanas se sumaron desde las veredas con aplausos y saludos, mientras los bocinazos marcaban el ritmo de una noche inolvidable.

La Plaza 25 de Mayo volvió a convertirse en el principal punto de encuentro de los simpatizantes, que cantaron, saltaron y alentaron a la Selección durante largos minutos, mientras continuaban llegando vehículos desde distintos barrios de la ciudad.

Un operativo que permitió festejar con tranquilidad

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el operativo de seguridad desplegado por la Policía de Entre Ríos junto al personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia.

Las fuerzas de seguridad realizaron cortes preventivos en las calles cercanas a la Plaza 25 de Mayo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes participaron de los festejos.

Gracias al trabajo coordinado entre los distintos organismos, la multitud pudo celebrar el histórico triunfo con normalidad y sin que se registraran incidentes de consideración.

Con la ilusión intacta y el sueño de volver a levantar la Copa del Mundo cada vez más cerca, Concordia volvió a demostrar que el fútbol une a toda una ciudad, que salió masivamente a las calles para acompañar a la Selección Argentina en otra noche que quedará grabada en la memoria de los hinchas.

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Redacción de 7Paginas