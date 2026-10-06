El Grito Federal tuvo su segundo encuentro en Victoria y eligió a Carina Ivascov como nueva presidenta

Victoria fue escenario del Segundo Encuentro Nacional de “El Grito Federal”, una convocatoria que reunió a representantes de partidos y espacios políticos de distintas provincias y que busca avanzar en la construcción de una Confederación Nacional de Partidos.

El encuentro dio continuidad al proceso iniciado en Villa Carlos Paz, Córdoba, y tuvo como eje la construcción de un espacio federal que permita articular a distintas fuerzas políticas sin que pierdan su identidad y autonomía. La convocatoria había sido presentada por sus organizadores como una instancia para sumar partidos, agrupaciones y dirigentes de todo el país.

Durante la jornada también se anunció la incorporación de nuevos partidos nacionales, entre ellos Unión Popular Federal, con representación en ocho distritos, y Cruzada Renovadora, de San Juan, ampliando de esta manera la presencia territorial que pretende alcanzar la Confederación.

Ivascov asumió la conducción nacional

Uno de los principales anuncios surgidos del encuentro realizado en Victoria fue la designación de Carina Ivascov como presidenta de la Confederación Nacional de Partidos El Grito Federal.

Ivascov se desempeñaba hasta ese momento como vicepresidenta y fue además la anfitriona del encuentro en Entre Ríos.

Desde la organización señalaron que la nueva conducción tendrá como objetivo continuar ampliando la presencia territorial de la Confederación y avanzar en su organización institucional.

La dirigente había planteado previamente que el espacio busca construir una alternativa federal, democrática y con representación territorial, bajo la premisa de respetar las identidades de cada fuerza política.

Representación de numerosas provincias

La convocatoria reunió a representantes de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Tucumán, CABA, provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, Jujuy, Chubut, Santiago del Estero y Río Negro, según informaron los organizadores.

La presencia territorial fue uno de los aspectos destacados del encuentro, que se desarrolló bajo conceptos como federalismo, unión, República y representación de las provincias.

La propuesta se resume, de acuerdo con sus impulsores, en una idea de “unidad en la diversidad”: distintos partidos e identidades compartiendo una misma mesa y procurando establecer objetivos comunes.

Presencia de Concordia

En representación de Concordia participó el dirigente social Adolfo Barrios, quien adelantó a 7Páginas que existe la intención de desarrollar en la ciudad un encuentro de características similares.

La participación entrerriana se sumó así a una convocatoria de alcance nacional que busca extenderse territorialmente y consolidar una estructura política común.

Invitaciones y próximos encuentros

Durante el plenario también se produjeron invitaciones para continuar con el proceso de expansión de la Confederación.

Entre ellas, se mencionó la invitación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para recibir a Ivascov y al equipo de la Confederación en la Casa de Gobierno provincial.

También se recibió una invitación del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, junto a la Liga de Intendentes, para realizar un encuentro en esa ciudad bonaerense. Además, según lo informado durante la jornada, se planteó la posibilidad de llevar la discusión al ámbito del PJ Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, la asamblea resolvió que La Rioja será la próxima sede de El Grito Federal, dando continuidad al recorrido iniciado en Córdoba y profundizado ahora en Entre Ríos.

Una construcción que busca ampliar su espacio

El encuentro de Victoria fue presentado por sus organizadores como el comienzo de una nueva etapa institucional, con una conducción definida y una estructura que pretende seguir incorporando partidos de distintos puntos del país.

La actividad no se limitó al plenario político. Luego del encuentro se realizó una cena con karaoke organizada por Ivascov y, posteriormente, un desayuno de trabajo y un almuerzo con los representantes de los distintos espacios.

Desde la organización destacaron además el perfil familiar, humano y distendido que tuvo la jornada, como parte de una concepción de la política que busca combinar la construcción institucional con el contacto directo entre dirigentes de distintos territorios.

En declaraciones difundidas previamente al encuentro, Ivascov había sintetizado la propuesta bajo los conceptos de “Democracia Abierta, Gobierno Inteligente y Federalismo Real”, con énfasis en el protagonismo de las provincias, la producción, el trabajo y la representación territorial.

Así, después del primer encuentro en Córdoba y de esta segunda instancia en Victoria, El Grito Federal apunta ahora a La Rioja, con escalas también previstas en Merlo y Buenos Aires, en un proceso de construcción política que sus protagonistas definen como federal, plural y territorial.

Con informacion de La Repubica.com

Redaccion de 7Paginas