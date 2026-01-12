El grosero error de Emanuel Noir, echó a niños y jóvenes discapacitados del escenario de Federación

El episodio ocurrió ante una multitud que colmó el anfiteatro Juancho Garcilazo. Sin embargo, gran parte del público no advirtió que las personas a las que se les pidió que se retiraran de un costado del escenario eran niños y jóvenes con discapacidad, razón por la cual la situación pasó prácticamente inadvertida para la mayoría de los presentes.

Según pudo reconstruir un cronista de 7Paginas, en medio del espectáculo y ante los aplausos del público, Emanuel Noir expresó desde el escenario: “Todos esos que están ahí atrás, si no cumplen ninguna función que se bajen, sean amigos del intendente o no”. La frase fue celebrada por parte de los asistentes, quienes interpretaron el comentario como una señal de orden o control del espacio, sin conocer quiénes eran las personas involucradas.

Incluso algunos medios de prensa destacaron en un primer momento la actitud del cantante, sin que trascendiera inmediatamente que se trataba de integrantes de una asociación que trabaja con personas con discapacidad en la ciudad de Federación.

Cabe mencionar que la noche anterior los mismos chicos pudieron disfrutar de los shows de Axel y Damas Gratis en ese mismo lugar, ya que no hay otro espacio cuando se colma la capacidad del anfiteatro para ubicarlos y sobre estar bien resguardados por personas mayores.

El hecho generó malestar y profundo dolor entre las familias y miembros de la asociación Ángel, quienes vivieron la situación como un acto de exclusión en un evento que debía ser de celebración e inclusión. Con el correr de las horas, el episodio comenzó a generar repercusiones y críticas, poniendo en el centro del debate la falta de sensibilidad y el impacto de este tipo de decisiones en eventos masivos.

Desde distintos sectores se espera ahora una aclaración o disculpa pública por parte del artista, mientras el hecho deja un sabor amargo en lo que debía ser una noche de fiesta para toda la comunidad.