El Grupo San José cuestionó la reforma laboral y reclamó políticas que generen empleo genuino en Entre Ríos

“La verdadera reforma laboral es crear puestos de trabajo. Eso no se logrará nunca con una ley hecha a medida del gobierno”, expresaron en el documento, donde remarcan que crear empleo no implica quitar derechos, ni “regular la dignidad del salario y de la familia trabajadora”.

El grupo puso especial énfasis en el impacto de la apertura de importaciones en economías regionales como la avícola y la citrícola. “¿Se pueden crear puestos de trabajo en Entre Ríos abriendo las importaciones de pollo y citrus? Lo mismo ocurre en otras provincias con sus productos locales”, advirtieron.

Según el comunicado enviado a 7Paginas, la relación entre desarrollo productivo y trabajo es inseparable. “La producción y el empleo son las dos caras de una misma moneda. Sin producción no hay trabajadores y sin trabajadores no hay producción, y sin ellos no hay Nación”, sostuvieron.

También cuestionaron la denominación de “reforma laboral” para un paquete de medidas que, según afirman, “solo recortan derechos”. Señalaron que la realidad económica se ve diariamente en la calle: cierres de fábricas, pérdida de empleo industrial y familias que ven amenazado su futuro. “Eso no es modernización, es retroceso”, remarcaron.

En su postura, el grupo aseguró que no es posible discutir una reforma laboral sin proteger la producción nacional ni el trabajo argentino. Indicaron que las pymes atraviesan un escenario complicado: “No se puede hablar de competitividad cuando a las pymes les aumenta todo, menos la venta. Tampoco de libertad, cuando la política económica asfixia a quienes generan valor: los trabajadores y los pequeños y medianos productores”.

El comunicado plantea la necesidad de un proyecto nacional que reactive la industria, fomente la inversión productiva y cuide el empleo: “La verdadera reforma laboral —la que cambia la vida de la gente— es la creación de empleo digno, estable y registrado, no la destrucción de derechos conquistados durante décadas”.

Finalmente, los integrantes del Grupo San José defendieron su postura con una premisa concreta: “Sin industria no hay Nación, sin trabajo no hay futuro y sin derechos no hay justicia social”. Y reafirmaron su rechazo a cualquier intento de precarización laboral en un contexto de desindustrialización.

El documento fue firmado por los referentes del grupo en distintas localidades de la provincia: Carlos Lazbal, Adrián Godoy (San José), Daniel Casas Gerber (Nogoyá), Horacio Maquiavello, Carlos Galligo (Gualeguay), Adrián González (Paraná), Víctor Cuello (Ibicuy), Jorge Izaguirre (Tala), Claudio Acosta, Cristian Casas (Victoria), Fabio D’Angelo y Carlos López (Concordia).