El Grupo San José sumó su apoyo a Kicillof en Entre Ríos

En la tarde de este lunes, integrantes del Grupo San José Entre Ríos mantuvieron una reunión con el intendente de San José, Gustavo Bastián, referente en la provincia del Movimiento Derecho al Futuro, espacio político que se referencia en el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante el encuentro, los integrantes del grupo hicieron público su respaldo al proyecto político nacional que impulsa Kicillof, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

La reunión también sirvió como espacio para intercambiar opiniones sobre la actualidad política y económica del país y de Entre Ríos, además de analizar los principales desafíos que atraviesa la sociedad.

Críticas al endeudamiento

Uno de los principales ejes planteados durante la reunión estuvo relacionado con el endeudamiento de las familias y la situación económica.

Desde el Grupo San José señalaron a 7Paginas, que existe una coincidencia respecto de que el problema del endeudamiento de la población tiene como referencia, a nivel nacional, al gobierno del presidente Javier Milei y, en el ámbito provincial, a la administración del gobernador Rogelio Frigerio.

En ese marco, plantearon una mirada crítica sobre las políticas económicas implementadas tanto por el Gobierno nacional como por la gestión entrerriana.

El encuentro se inscribe en el proceso de construcción política que distintos sectores vinculados al peronismo vienen desarrollando de cara a los próximos años, con Kicillof como uno de los principales referentes de la oposición y con la intención de ampliar su estructura política fuera de la provincia de Buenos Aires.

El respaldo entrerriano

El documento difundido tras la reunión lleva las firmas de Fabio D’Angelo, Sergio Perier, Carlos Lazval, Domingo Coronel, Francisco Alani, Horacio Maquiavello, Daniel Casas Gerberg y Carlos López, quienes expresaron su acompañamiento al proyecto político encabezado por Kicillof.

De esta manera, el denominado Grupo San José se suma a los sectores entrerrianos que comienzan a posicionarse dentro de la discusión política nacional con vistas a 2027, mientras el peronismo provincial atraviesa un proceso de reordenamiento y debate sobre su futuro político.