El handball entrerriano puso en marcha el Torneo Apertura 2026

El certamen, que reúne a equipos de distintos puntos de la provincia, tuvo un arranque con encuentros en ambas ramas y marcó el inicio de una nueva temporada para el handball entrerriano.

En la ciudad de Victoria se desarrolló la jornada de la Copa de Plata, con los siguientes resultados:

25 de Mayo 46 – 16 Sarmiento (Masculino)

Don Bosco 30 – 13 Central Entrerriano (Masculino)

Por su parte, en Paraná se disputaron los partidos correspondientes a la Copa de Oro, donde se registraron estos marcadores:

Don Bosco 29 – 23 25 de Mayo (Femenino)

Ferrocarril 45 – 14 Juventud Unida (Masculino)

Ferrocarril 67 – 17 Sarmiento (Femenino)

CPEF N°3 31 – 29 Paracao (Masculino)

Capuchinos 22 – 17 CPEF N°3 (Femenino)

De esta manera, quedó oficialmente inaugurado el calendario 2026 del handball provincial, con una destacada participación de equipos de diferentes localidades y un buen marco de competencia en ambas sedes.

La próxima fecha continuará consolidando el desarrollo del torneo, que busca fortalecer la disciplina en toda la provincia.

PH: @FRANFARIAS

Por Gustavo Cardoso