El hermano de un reconocido sindicalista de Concordia registró más de 70 inasistencias en tres meses

La investigación alcanza a Rubén Néstor Maximiliano Torres, agente mensual que presta servicios en el área de Cementerios Municipales, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

Según surge de los expedientes administrativos N° 3170/2025, 1920/2025, 1863/2025, 2124/2025 y 2445/2025, a los que tuvo acceso 7Paginas, distintos informes elaborados por la Dirección de Recursos Humanos, el Área de Control Horario, la División Control del Personal Municipal y la División de Higiene y Seguridad Laboral constataron reiteradas ausencias del trabajador.

De acuerdo a la documentación oficial, el agente no concurrió a su lugar de trabajo en 70 jornadas entre el 27 de junio y el 9 de octubre de 2025, sin que existan justificaciones registradas para dichas inasistencias.

Ante esta situación, desde el área de Recursos Humanos se lo intimó formalmente a presentar un descargo en un plazo de cinco días, aunque el empleado no realizó ninguna presentación. Además, por las ausencias registradas se aplicaron descuentos salariales y en la bonificación por asistencia y puntualidad.

En su foja de servicios también figura un antecedente disciplinario: mediante la Resolución Nº 6878/25, del 30 de septiembre de 2025, recibió un apercibimiento por inasistencia injustificada.

El dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos señala que la conducta del agente podría encuadrarse en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ordenanza de Escalafón Municipal Nº 11.275/49, que establece entre los deberes del personal la prestación adecuada y eficaz del servicio. Asimismo, la normativa prevé que la inasistencia injustificada que supere los quince días hábiles en un año puede constituir causal de sanción.

Entre las posibles medidas disciplinarias que contempla la normativa se encuentran suspensiones, postergación para ascensos, retrogradación en el escalafón, cesantía o exoneración.

El decreto también dispone la designación de la Dra. Celina E. González como instructora sumariante, quien tendrá a su cargo el desarrollo del proceso administrativo y la determinación de eventuales responsabilidades.

Cabe señalar que el trabajador investigado es hermano de Maximiliano Torres, actual secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC).