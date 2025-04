El hermano del joven desaparecido de Chajari contó: “Mi hermano estaba raro”

Joaquín, hermano de Emiliano, reveló detalles de las últimas horas antes de su desaparición. “Nosotros somos de Chajarí. El sábado mis padres vinieron a verme porque yo soy árbitro de fútbol. Ese día Emiliano nos dijo que iba a la Reserva Natural cerca del predio de la UNL, que no nos preocupemos, que todo iba a estar bien”, relató.

Sin embargo, más tarde, cuando intentaron contactarlo, no obtuvieron respuesta. “A las 21,30 de la noche comenzamos a buscarlo. Recorrimos la reserva en plena noche, sin resultados. El domingo hicimos la denuncia y mis padres se presentaron en la Fiscalía. Su celular quedó en casa, por lo que pedimos que lo intervengan para obtener alguna pista sobre su paradero”, agregó Joaquín, en dialogo con El Litoral.

Joaquín también mencionó que su hermano mostraba una actitud extraña en la última semana. “No fue a la facultad en toda la semana. Se la pasaba en el departamento, aislado. Yo tuve una charla fuerte con él, el jueves a la noche porque me preocupaba que no saliera, que estuviera tan encerrado. Me dijo que no me metiera, que lo dejara con sus cosas”, relató.

El joven había llegado a Santa Fe hace poco más de un mes para comenzar sus estudios universitarios. No había hecho muchas amistades en la ciudad y solía frecuentar la Costanera y la Reserva Natural. “Hace unos días subió una foto tomando mates en la reserva. Era un lugar que le gustaba”, agregó Joaquín.

Uno de los aspectos que llama la atención es que Emiliano esperó a que sus padres llegaran a Santa Fe antes de desaparecer. “Aprovechó que venían mis viejos para hacerlo. No sé si para no estar solo o para que alguien lo buscara rápido”, concluyó.

La familia de Emiliano Urbani solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Cualquier información puede comunicarse al teléfono 3456 408810 o bien dirigirse a la comisaría más cercana.